Maya: BCP continuará a ser um defensor da prorrogação das moratórias para o turismo

O presidente executivo do BCP considera que as moratórias para o setor do turismo devem ser prorrogadas enquanto a pandemia não estiver controlada. Miguel Maya, que participou num webinar da Confederação do Turismo de Portugal através de uma mensagem gravada, defendeu que "compete à banca apoiar os clientes a suportarem o momento atual para que o tecido empresarial possa superar esta fase de ausência de procura".

"As moratórias são nesta matéria um instrumento essencial. Exigir o pagamento de créditos numa altura em que as empresas não têm receitas em resultado de uma falha de mercado é algo que não faz sentido", afirmou. O presidente do BCP considera que o "verdadeiro risco" é retirar "os apoios ao setor, entre os quais as moratórias, antes de estar superada a falha de mercado. Ou seja, antes dos clientes poderem gerar receitas".

"O BCP continuará a ser um defensor da prorrogação das moratórias para o setor do turismo enquanto a situação da pandemia não estiver controlada. Não só para as empresas, mas também para os trabalhadores do setor. Há que tratar de forma diferente o que não é igual. Há que procurar preservar de forma intransigente as capacidades do setor até para garantir que, resolvida a crise sanitária, a retoma se faça a passo acelerado", defendeu.

Até 2019, o peso do turismo na economia era elevado. Para se ter uma ideia, em 2019, o ano pré-pandémico, o peso do turismo direto, indireto e induzido foi na ordem dos 16,5% do PIB, 18,6% do emprego e 23,5% nas exportações. Miguel Maya recordou que tem existido comentários sobre o peso do turismo na economia. E "a forma como tal é referido faz parecer que o setor do turismo é em si um problema. Fico estupefacto com a irracionalidade da discussão".

"Também não pareceria mal concluirmos que se tivéssemos mais setores com a dinâmica do turismo, o suposto problema deixaria de existir. Saibamos preservar neste momento difícil um setor de excelência que temos em Portugal", disse ainda.

Tendo em conta o peso que este setor tem para a economia, e tendo em conta que a quebra deve-se a motivos alheios ao País, Miguel Maya diz que "os apoios do Estado devem ser criteriosos mas tão generosos quanto possível". "O setor do turismo tem de poder contar com linhas de apoio covid, apoios ao emprego, linhas de suporte à inovação produtiva e qualificação da oferta em e mecanismos de transformação de apoios públicos em capital".