Mazda usa cortiça da Amorim para construir novo elétrico

Consola do Mazda MX-30 incorpora cortiça da Corticeira Amorim

O novo Mazda MX-30, o carro 100% elétrico da marca nipónica, integra cortiça portuguesa, integrada no revestimento da consola do veículo. A cortiça foi escolhida precisamente por ser uma matéria-prima natural, sustentável e biodegradável, contribuindo, assim, para reduzir a pegada ambiental do novo modelo da marca japonesa, refere a empresa em comunicado.

Utilizando técnicas de moldação, as características naturais da cortiça como a leveza, a elasticidade e a suavidade ao toque unem-se, "proporcionado uma sensação de bem-estar, beleza natural e comodidade no interior do carro". Uma solução que, tendo presente a resiliência, a compressibilidade e a resistência ao atrito deste material único, também está preparada para resistir às exigências do quotidiano. A cortiça confere ainda ao novo modelo da marca nipónica conforto, impermeabilidade, e isolamento térmico, acústico e antivibrático.

"Os automóveis já não servem apenas para deslocar os passageiros do ponto A ao ponto B, pelo que é importante aumentar o prazer durante as viagens. Isto é, fazer com que as pessoas apreciem o tempo que estão no carro", refere Tomiko Takeuchi, project manager do novo modelo da Mazda.

António Rios Amorim, CEO da Corticeira, realça, ainda, a segurança, a durabilidade e o cariz hipoalergénico da cortiça. " Uma matéria-prima por natureza tão excecional que poderia parecer impossível melhorá-la à partida. Mas é precisamente isso que a Corticeira Amorim tem levado a cabo nos últimos 150 anos, promovendo programas estruturados de inovação, apostando na diferenciação pela ímpar qualidade, e contribuindo como nenhum outro player no setor para a reinvenção deste singular recurso natural", frisa.

Recorde-se que a Amorim Cork Composites, que forneceu a cortiça para o Mazda MX-30, é a unidade de negócio da Corticeira que desenvolve produtos e soluções para algumas das "atividades mais sofisticadas" do mundo, como as indústrias aeroespacial, automóvel, construção, desporto ou energia, entre outras.