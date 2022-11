MB Way estreia novo serviço. Vai poder pagar as suas subscrições

Francisco de Almeida Fernandes 08 Novembro, 2022 • 12:43 Partilhar este artigo Facebook

A aplicação MB Way disponibilizou um novo serviço integrado que permite aos utilizadores gerirem, através do smartphone, as suas subscrições ou compras recorrentes. "Estamos neste momento em fase de lançamento. O objetivo é trazer mais um serviço muito adaptado ao contexto digital que são os serviços de subscrição", confirmou Madalena Cascais Tomé.

A CEO da SIBS, entidade que gere a rede Multibanco, disse esta manhã aos jornalistas que a funcionalidade "Pagamentos Autorizados" está disponível na app MB Way e, em breve, chegará às aplicações dos bancos. "Neste momento está disponível na nossa app. Ainda não está disponível em nenhuma app bancária, mas já há bancos que estão a desenvolver [a integração do serviço] nas suas apps", adiantou a responsável.

Este novo serviço poderá ser utilizado para gerir subscrições de jornais ou revistas, mas também para pré-autorizar compras recorrentes num comerciante da confiança dos consumidores, como um supermercado. As possibilidades são muitas, garante Madalena Cascais Tomé, e o seu objeto depende apenas da adesão das empresas. Neste momento, existem dez comerciantes aderentes com serviços já disponíveis, mas a CEO sublinha que este será um número em "constante atualização".

Para os consumidores, a funcionalidade vai "gerir o cartão em que é debitado, gerir o prazo e o limite" de cada subscrição "de forma autónoma". "Isto é um pagamento que está autorizado, esta subscrição mensal vai ser debitada do meu cartão sem ter de fazer nenhum tipo de autorização", explica.

Do lado das empresas, há "valor acrescentado" nesta nova possibilidade, já que terão acesso, em tempo real, aos clientes que subscreveram ou cancelaram a sua subscrição.

Esta informação permitirá "tentar recuperar este serviço ou simplesmente deixar de o prestar", consoante a estratégia comercial de cada entidade. O novo serviço está já disponível para os mais de 4,5 milhões de utilizadores do MB Way, engrossando a lista com mais de uma dezena de funcionalidades integradas na aplicação.

Donativos na app aumentam

A opção "Ser Solidário" foi lançada na aplicação gerida pela SIBS em dezembro de 2019 e hoje, quase três anos depois, conta com mais de 250 instituições de solidariedade social aderentes. Segundo informação avançada pela empresa, em 2021 apenas 4% dos utilizadores fizeram donativos por esta via, mas entre janeiro e abril deste ano foram doados mais de 1,4 milhões de euros, cerca de 2,5 vezes mais do que no período homólogo.