MB Way estreia uma das funções mais aguardadas. Já permite pagar mensalidades e subscrições

Aplicação MB Way no telemóvel (Imagem de arquivo)

Dinheiro Vivo 30 Janeiro, 2023 • 10:43 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O MB Way estreia agora uma nova funcionalidade de Pagamentos Autorizados, que permite pagar compras recorrentes ou subscrições de serviços. A SIBS anuncia esta segunda-feira a novidade que vai simplificar o processo de gestão de subscrições ou mensalidades, permitindo controlar pahgamentos sem necessitar de novas aprovações.

Lei também Sabia que pode associar o cartão de refeição ao MB Way?

Para já, são 15 as primeiras empresas aderentes a esta funcionalidade, como a BoL, Clubefashion, Forprint, GoldPet, Iberdrola, Miio, PCDIGA, Prozis, Yves Rocher e Zomato, além de alguns jornais.

"O nosso investimento em soluções que acompanhem uma tendência cada vez mais online e digital da economia reflete-se na criação de funcionalidades como o "Pagamentos Autorizados" MB WAY, que permite gerir as subscrições de jornais, música, vídeo, entre outros, num único local, assim como fazer compras em um só click em sites onde os utilizadores fazem compras recorrentemente. Esta nova funcionalidade traz grandes vantagens para clientes, mas também para os negócios, permitindo compras ainda mais rápidas e seguras, o que significa mais uma grande evolução MB WAY", explica em comunicado Luís Gonçalves, diretor de Segmentação e Gestão de Mercados da SIBS.

Como funciona a nova funcionalidade do MB Way?

Nos sites das marcas aderentes, os clientes irão encontrar a opção "MB WAY Pagamentos Autorizados", quando estiverem a fazer o pagamento na loja online. Depois, só terão de completar o processo de adesão aos Pagamentos Autorizados na app MB WAY.

A SIBS explica que, com este serviço, "os utilizadores podem realizar uma autorização única de um valor pré-definido mensal para compras recorrentes ou subscrições num dado comerciante; com base nessa autorização, as subscrições ou mensalidades passarão a ser cobrados de forma seamless sem necessitar de novas aprovações, mas com o controlo de limite definido. Esta nova funcionalidade também poderá ser usada para compras simplificadas 'one-click' em comerciantes em que o utilizador o pretenda".

Leia também Passo a passo para levantar dinheiro no multibanco sem cartão