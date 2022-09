MBA do Porto Business School ocupa a 59ª posição no top europeu

O MBA internacional da Escola de Negócios da Universidade do Porto (Porto Business School) subiu duas posições no top europeu, alcançando a 59ª posição no ranking QS Global MBA Rankings 2023, divulgados esta quarta-feira. A universidade volta a entrar na lista da consultora britânica Quacquarelli Symonds, que avalia a performance dos MBA a nível global.

Este é o quinto ano consecutivo que a Porto Business School está presente no ranking e, a par do resultado final, "o International MBA da Porto Business School registou um aumento generalizado, com destaque para os indicadores de reputação, de empregabilidade e de diversidade de nacionalidades", segundo o comunicado da instituição.

O dean da Porto Business School, Ramon O"Callaghan, afirma que "a consolidação da posição da Porto Business School nos rankings da QS reforça o compromisso e a vontade de continuar a fazer mais e melhor".

O responsável acrescenta que "os resultados demonstram que estamos no caminho certo para oferecer aos alunos e às empresas uma formação reconhecida internacionalmente e que responde aos desafios e às necessidades de um mundo cada mais exigente e mudança".

Os QS Global MBA Rankings 2023 avaliaram 300 programas de MBA de 47 países, "com base na informação recolhida nas instituições de ensino e junto dos empregadores".

"A performance dos programas de MBA é calculada com base em grupos de indicadores e uma ponderação, para a qual são avaliados fatores como a empregabilidade, retorno do investimento, empreendedorismo e evolução dos alumni, liderança e diversidade", conclui a nota.