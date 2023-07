MBA Executivo da Porto Business School está entre os 40 melhores da Europa

Porto Business School © DR.

O MBA Executivo da Porto Business School volta, este ano, a figurar entre os 40 melhores da Europa e os 100 melhores do mundo, de acordo com o QS Executive MBA Ranking 2023, que avalia as melhores formações executivas entre 199 programas de MBA por todo o mundo, 71 dos quais europeus.

A Porto Business School subiu nove posições a nível global e uma ao nível da Europa face a 2022, ocupando agora as posições 88º e 38º, respetivamente. Adicionalmente, a pontuação global do MBA da instituição portuense subiu em 2.2 pontos.

Ao longo do processo de construção do ranking, são cinco os indicadores avaliados para classificar os melhores MBA - perfil executivo, oportunidades de carreira, reputação do empregador e liderança de pensamento -, complementados ainda por subindicadores.

No que diz respeito ao perfil executivo, o MBA da Porto Business School obteve a maior pontuação (79.4 comparativamente aos 59.2 da média global), colocando-se em 27º lugar a nível global e em 12º na Europa.

Segue-se o indicador referente a oportunidades de carreira, em que o programa arrecadou 59.6 pontos, posicionando-se, novamente, acima da média global de 58.1. De referir que, para tal, contribuíram subindicadores como promoções e aumento de salário, com 56.3 e 63 pontos, respetivamente.

Nos restantes indicadores, reputação do empregador e liderança de pensamento, verificou-se uma subida na ordem dos quatro pontos, com uma avaliação de 45.4 e 46.1 pontos.

Este é o sétimo ano consecutivo em que o MBA Executivo da Porto Business School integra os rankings da consultora britânica Quacquarelli Symonds.

De referir, ainda, que o ranking em causa avaliou os programas com base em informações recolhidas junto das instituições de ensino e de empregadores, além de ter em consideração o perfil dos alunos que frequentam os programas, o seu salário após a realização dos mesmos e a diversidade do programa.

O MBA Executivo da Porto Business School pretende capacitar os seus alunos com uma visão atual dos negócios, tendo um foco particular na liderança através de disciplinas obrigatórias, workshops e outras formações que visam o aprofundar competências.