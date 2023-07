MBWay atinge os cinco milhões de utilizadores

© DR.

Já são cinco milhões os portugueses que utilizam diariamente o MBWay para realizar as suas operações bancárias. Em maio, foram realizadas quase 48 milhões de operações através da plataforma digital o que significa que, em média, cada utilizador realiza cerca de dez operações por mês com recurso a este serviço.

Para celebrar o marco dos cinco milhões de utilizadores a SIBS irá organizar, ao longo desta semana, diversas iniciativas e premiar os utilizadores da aplicação com a atribuição de cinco euros num desafio aos primeiros dez mil utilizadores que durante a semana realizarem cinco operações diferentes com o serviço - enviar dinheiro, dividir a conta, compra física, compra online e levantamento.

Ao longo dos anos, o MBWay tem vindo a ser premiado, como foi o caso da recente distinção do Prémio Marketeer, este ano na categoria Plataformas Digitais/Serviços, no qual era o único serviço digital português, e o prémio IRGAwards Sustainability Initiative Award 2023 que distinguiu o serviço pelo seu impacto em termos de responsabilidade social.

"Sentir o impacto que o MBWay tem na vida dos portugueses é um motivo de orgulho e um estimulo para continuarmos a investir e a inovar", afirma Madalena Cascais Tomé. A CEO da SIBS acrescenta, ainda, que a plataforma foi "pioneira" e é hoje um marco de inovação portuguesa, "o que contribui para afirmar Portugal no contexto dos pagamentos digitais à escala global".

O MBWay coloca ainda a tecnologia e inovação ao serviço de causas com impacto na sociedade através do Ser Solidário, que permite a realização de donativos de qualquer montante, em qualquer lugar e hora, às cerca de 200 instituições de solidariedade que fazem parte desta rede.

No início do ano, foram ainda lançados os Pagamentos Autorizados para simplificar as compras recorrentes e por subscrição, demonstrando o compromisso da SIBS em continuar a inovar com mais soluções no serviço MBWay.