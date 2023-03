MB Way é a forma de pagamento preferida no comércio online em Portugal

O MB Way continua a conquistar adeptos em Portugal. Em especial como forma de pagamento de compras online. Segundo os indicadores da segunda vaga do ano passado do Barómetro E-commerce, da Marktest, cerca de 3,3 milhões de portugueses optaram por pagar com MB Way os artigos que compraram via internet. Em comparação com 2021 são mais 600 mil utilizadores.

Apesar deste crescimento, ainda existem 3,9 milhões de consumidores (aproximadamente mais 180 mil que em 2021), que no ano passado preferiam pagar as compras online através de Multibanco ou Referência Multibanco.

Assim, o MB Way garante o segundo lugar na lista de preferências das modalidades de pagamento no comércio online, deixando para trás os cartões de débito ou crédito, utilizado por cerca de 3,2 milhões de portugueses. Nas posições seguintes surgem o Paypal (1,8 milhões), a Transferência bancária (1,6 milhões) e os Cartões Online como o MBNet ou a Revolut (1,3 milhões), revela o Barómetro E-Commerce.

Por forma a elaborar este relatório, a Marktest perguntou aos portugueses qual a modalidade de pagamento que preferem, independentemente daquela que mais usam. E aqui o MB Way liderou, conseguindo a preferência de 1,6 milhões de consumidores nacionais. "O Top3 de preferências ficou completo com o Multibanco ou Referência Multibanco (cerca de 1 milhão) e com a Paypal (635 mil)," diz a Marktest em comunicado.

As plataformas bancárias como a Apple Pay, a Google Pay ou a 3x 4x Oney cresceram ao longo do último ano, registando já valores na ordem dos 240 mil, 169 mil e 129 mil utilizadores, respetivamente, para o pagamento de comércio online em Portugal.