MC cresceu 6,3% em 2021 com faturação de 5362 milhões de euros

A MC - a nova denominação da área de retalho alimentar da Sonae - faturou 5362 milhões de euros no ano passado, revelou a marca esta quinta-feira em comunicado. Um valor que representa um crescimento de 6,3% relativamente a 2020. As vendas online aumentaram cerca de 30%.

A empresa abriu ainda 64 lojas próprias e conta já com 1343 espaços (incluindo franquias) e uma área total de 911 mil metros quadrados. Ao todo são mais de 36 mil as pessoas que colaboram com a MC, que se considera "na vanguarda das tendências de mercado em Portugal - sendo pioneira em conceitos e canais de venda e antecipando as necessidades futuras dos consumidores".

A MC integra as marcas comerciais Continente, Continente Modelo, Continente Bom Dia, Meu Super, Bagga, Go Natural, Wells, Dr. Well´s, Arenal, note!, ZU, Washy e Home Story, que mantêm as suas designações originais.