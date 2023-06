MC quer ser líder de mercado na área do retalho de beleza e bem-estar na Península Ibérica

Centro de Distribuição da Azambuja da Sonae MC © Direitos Reservados (Imagem de Arquivo)

A MC (empresa da Sonae) anunciou a celebração de um acordo com os acionistas fundadores da Druni e da Arenal - empresas de retalho de perfumaria espanholas - para, em conjunto, criarem um operador de beleza no país vizinho.

A MC entra no negócio com um investimento de 112 milhões de euros, para além da sua atual participação na Arenal, que é de 60%. Desta forma será criada uma joint-venture "os acionistas fundadores da Druni e da Arenal", detalha a MC em comunicado.

A empresa portuguesa refere que com o presente acordo passará a "ser líder de mercado de retalho de beleza e bem-estar na Península Ibérica, um dos seus principais pilares estratégicos de desenvolvimento".

Recorde-se que a Druni tem uma rede de 400 lojas de perfumaria, cosmética e parafarmácia, espalhadas por Espanha e que no ano passado teve um volume de negócios de aproximadamente 575 milhões de euros.

Por seu turno, a Arenal - cujo negócio também se faz nas mesmas áreas - tem uma rede de cerca de 70 lojas localizadas principalmente no norte de Espanha. É desde 2019 detida em 60% pela MC, e gerou em 2022 um volume de negócios de 192 milhões de euros.

Ambas as empresas espanholas têm canais de venda online com operações relevantes.

Para o CEO da MC, "esta operação reforça a posição da MC como uma grande referência no setor de retalho na Península Ibérica, e num segmento de elevado potencial de crescimento e com forte relevância estratégica para a nossa Empresa". Luís Moutinho adianta ainda que esta união com a Druni e com os seus acionistas trazem "novas oportunidades, em particular, para os nossos negócios de saúde, beleza e bem-estar, e continuamos a construir um futuro ainda mais promissor para a MC".

A conclusão do negócio deve acontecer no segundo semestre deste ano, estando ainda condicionada às aprovações das autoridades competentes.