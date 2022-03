MC repudia condenação "errada e infundada" da Concorrência e vai recorrer da decisão

Supermercado Continente Modelo © DR

A MC - Modelo Continente repudiou, esta quarta-feira, a condenação "errada e infundada" pela Autoridade da Concorrência a uma multa de 24 milhões de euros pela participação num esquema de fixação de preços, garantindo que vai recorrer.

"A MC repudia, em absoluto, esta decisão de condenação, manifestamente errada e infundada, e rejeita a acusação de envolvimento da sua participada em qualquer acordo ou concertação de preços em prejuízo dos consumidores, bem como a aplicação de qualquer coima, cujo valor é, aliás, inexplicável a todos os títulos", defendeu, em comunicado.

A Autoridade da Concorrência (AdC) multou em 80 milhões de euros os supermercados Auchan, Lidl, Modelo Continente, Pingo Doce e um fornecedor de sumos, néctares e refrigerantes, a Sumol+Compal, por um "esquema de fixação de preços".

Num comunicado, divulgado esta quarta-feira, a AdC detalhou que "sancionou a Auchan, Lidl, Modelo Continente, Pingo Doce juntamente com um fornecedor comum de sumos, néctares e refrigerantes e dois responsáveis individuais por terem participado num esquema de fixação de preços de venda ao consumidor (PVP) dos produtos daquele fornecedor".

Só ao Modelo Continente foi aplicada uma multa de 24 milhões de euros.

A MC garantiu que vai recorrer desta decisão e que vai utilizar todos os meios para "o cabal esclarecimento dos factos de que é acusada, a defesa da sua reputação e a afirmação dos seus valores".

No comunicado, a empresa de retalho alimentar do grupo Sonae vincou que as acusações são "desprovidas de qualquer ligação à realidade do mercado", sendo desmentidas pelos factos, pela natureza competitiva do setor e pelo "valor transferido para o consumidor final ao longo dos anos".

Por outro lado, a MC notou ainda que tem o "claro propósito" de apresentar a melhor oferta de produtos e serviços e que, para isso, "concorre com confiança, determinação e absoluta integridade", em cumprimento da lei.