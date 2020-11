MCA Group vai instalar um milhão de painéis solares em Angola

Central solar © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Dinheiro Vivo 12 Novembro, 2020 • 17:40 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O MCA Group propõe-se "revolucionar o acesso à energia em Angola", com a construção de sete centrais solares fotovoltaicas e a instalação de um milhão de painéis solares, num total de 370 megawatts (MWp). "É energia suficiente para servir 2,4 milhões de pessoas, num território com carências no abastecimento e no acesso à rede pública, sobretudo em meios rurais", destaca a empresa de Guimarães, em comunicado.

O projeto, designado por MCA Solar Angola, vai, ainda, permitir evitar a emissão de mais de 935 mil toneladas de CO2 ao ano e será desenvolvido em regime de consórcio, liderado pelo MCA Group, ao longo dos próximos dois anos e meio, tendo por parceiros empresas da Suécia, Holanda, EUA e Coreia do Sul.

No valor de 523 milhões de euros, este é o maior programa integrado, público, de intervenção em energias renováveis na África subsaariana, destaca o comunicado. O projeto vai ajudar a "garantir o acesso a energia de confiança, moderna e sustentável a preços acessíveis" à população angolana.