McDonald's, Coca-Cola e Starbucks suspendem atividade na Rússia

Starbucks também decidiu suspender atividade na Rússia © DR

Dinheiro Vivo 08 Março, 2022 • 22:12 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Coca-Cola, o McDonald's e a Starbucks anunciaram esta terça-feira a suspensão da sua atividade na Rússia, divulgou a CNN em consequência da invasão à Ucrânia. Durante o fim-de-semana os protestos contra estas marcas, por continuarem as suas operações na Rússia, tinham crescido de tom, nas redes socias. Os hashtags #bocyottCoke e #boycottMcDonalds foram tendência no Twitter.

McDonald´s

"O McDonald's decidiu fechar temporariamente todos os nossos restaurantes na Rússia e parar todas as operações no mercado", disse o CEO Chris Kempczinski em comunicado citado pela emissora.

Os restaurantes da marca na Rússia são maioritariamente operados pela empresa, ao contrário do que se passa em outros países, onde são na sua maioria franquias.

"Na Rússia, empregamos 62 mil pessoas que colocaram seu coração e alma em nossa marca McDonald's para servir suas comunidades. Trabalhamos com centenas de fornecedores e parceiros locais e russos que produzem os alimentos para nosso cardápio e apoiam nossa marca", disse Kempczinski . E lembra que na Rússia são atendidos diariamente milhões de clientes, embora saliente que "ao mesmo tempo, nossos valores significam que não podemos ignorar o sofrimento humano desnecessário que se desenrola na Ucrânia".

Starbucks

Já a Starbucks afirmou que embora continue a fornecer suporte aos seus quase dois mil funcionários na Rússia, decidiu suspender todas as suas atividades comerciais no país.

O CEO da Starbucks, Kevin Johnson, disse o envio dos produtos da marca para a Rússia foi suspenso e adianta: "Condenamos os horríveis ataques à Ucrânia pela Rússia e nossos corações estão com todos os afetados".

Coca-Cola

A marca de bebidas anunciou, nesta terça-feira que está a "suspender seus negócios na Rússia", afirmando que "nossos corações estão com as pessoas que estão sofrendo efeitos inconcebíveis desses trágicos eventos na Ucrânia". A empresa adiantou que vai estar atenta à situação.

Outras empresas

A Danone informou no domingo da decisão de suspender todos os seus projetos de investimento na Rússia embora mantenha "a produção e distribuição de produtos lácteos frescos e nutrição infantil, para ainda atender às necessidades alimentares essenciais da população local."

Por seu turno a Unilever - que suspendeu as importações de seus produtos para a Rússia e interrompeu todos os investimentos no país as exportações - continua a fornecer os seus alimentos e produtos de higiene "essenciais diários feitos na Rússia para as pessoas no país", embora afirme que vai manter esta decisão "sob estreita revisão".