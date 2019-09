McDonald’s inova com contratações por comandos de voz

A nova função que permite que os candidatos inscrevam as suas candidaturas por comando de voz só se encontra disponível, por enquanto, na Alexa da Amazon e no Assistente da Google. A sua área de cobertura já passa pelos EUA, Canadá, Austrália, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Espanha e Reino Unido.

Além disso, a McDonald’s pretende explorar este recurso em outros mercados e alargar a novas tecnologias, como, por exemplo, a Siri da Apple, de acordo com o site da AP News.

O comando funciona da seguinte forma: se o utilizadores disser “Alexa, ajude-me a conseguir um emprego no McDonald’s”, o assistente perguntará em que país ele quer trabalhar. Depois disto, o utilizador pode partilhar o seu número de telemóvel e obter um link para continuar o processo da inscrição. A Alexa, da Amazon, também poderá partilhar com o candidato algumas informações sobre o trabalho na empresa.

A mudança pode ser considerada uma novidade. Embora algumas empresas de recrutamento de pessoal tenham construído sistemas de reconhecimento de voz nas plataformas do Google e da Amazon, as duas gigantes tecnológicas consideram que a McDonald’s é o primeiro empregador direto a usar a plataforma desta maneira inovadora.

McDonald’s desenvolve a própria tecnologia

Para a McDonald’s, a contratação iniciada por voz é uma maneira de se destacar num mercado de trabalho restrito. Nos EUA, a taxa de desemprego é baixa (3,7%) e tanto no Reino Unido como na Alemanha está também abaixo dos 4%.

A McDonald’s emprega 2 milhões de pessoas em 38.000 restaurantes em todo o mundo e suas necessidades mudam constantemente com base na rotatividade e na oferta sazonal.

Os pedidos por voz – apelidado de McDonald’s Apply Thru – também são uma realidade da empresa e fazem parte de um esforço mais amplo para usar a tecnologia para otimizar todas as áreas do restaurante, explica David Fairhurst, vice-presidente executivo e diretor de Recursos Humanos da McDonald’s. Para os clientes, isso significa quiosques de pedidos digitais e pedidos móveis; para os funcionários, implica programação online e jogos de realidade virtual para treinar os gerentes das lojas.