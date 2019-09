McDonald’s mais vegan? Cadeia começa a vender hambúrguer sem carne

A McDonald’s arranca esta segunda-feira com a venda do primeiro hambúrguer com uma receita à base de plantas, em parceria com a Beyond Meat. A receita, criada especificamente para a cadeia, vai ser comercializado durante 12 semanas em 28 restaurantes no Canadá. Em Portugal, “para já” não está nenhum piloto previsto.

O novo hambúrguer “P.L.T.” Plant. Lettuce. Tomato. (Planta. Alface. Tomate.) vai ser comercializado em 28 restaurantes da cadeia no sudoeste de Ontário. “A receita à base de plantas da Beyond Meat – sem qualquer corante ou conservante artificial – foi criada exclusivamente para a McDonald’s. Para já, em Portugal, a marca não vai avançar com nenhum teste e esperamos poder aprender com a resposta dos consumidores, no Canadá, ao P.L.T., bem como avaliar o resultado do teste após a sua conclusão”, diz fonte oficial da cadeia quando contacta pelo Dinheiro Vivo.

Cadeias concorrentes já tinham estabelecido parcerias com start ups que desenvolvem produtos substitutos de carne. É o caso da Subway que tem oferta de almôndegas (Beyond Meat) e o concorrente Burger King o Impossible Whopper com a Impossible Foods, aumentando a pressão sobre a McDonald’s para ter essa oferta no seu menu. Em abril, numa conversa telefónica com analistas, o CEO Steve Easterbrook admitia que a cadeia estava a discutir internamente a criação de menus vegan e com base em plantas.

A resposta parece ter sido este piloto com a Beyond Meat. A start up já tem produtos em cadeias como a Dunkin’, Del Taco, TGI Fridays e Carl’s Jr, com a cadeia de cafés canadiana Tim Hortons (detida pela Restaurant Brands, a mesmo do Burger King), vendendo ainda em supermercados, como a Kroger, Sprouts, Safeway e Publix. Em Portugal, os produtos estão à venda no Continente.