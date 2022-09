McDonald´s Portugal procura candidatos a franchisados

jnpt190707am pormenores de cafes do porto cafe imperial mcdonalds foto de artur machado 19 07 2007

A McDonald´s Portugal está à procura de novos candidatos para franchisados. A marca diz, em comunicado, que pretende empreendedoras e empreendedores que se identifiquem totalmente com o propósito e valores da empresa. Sob o mote "Deixe a sua marca numa grande marca", a empresa desafia os potenciais interessados, que possuam experiência e competências nas áreas de gestão e liderança, a candidatar-se ao seu sistema de franchisado.

A McDonald´s explica que os contratos com os seus franchisados são um compromisso de longo prazo, já que estas parcerias têm uma duração de 20 anos. "Este modelo de negócio tem sido um pilar fundamental no desenvolvimento da McDonald"s ao longo destes mais de 30 anos em Portugal, permitindo ao sistema de franchising da McDonald"s reinvestir em Portugal grande parte da riqueza gerada no país", declara a empresa.

Atualmente, em Portugal, a McDonald´s emprega cerca de 9500 pessoas e tem 43 espaços em regime de franquia e que gerem 90% dos 190 restaurantes, existentes no nosso país. E, segundo a insígnia, a veia empreendedora destas 43 pessoas "está bem presente na gestão dos seus restaurantes, articulando a implementação das diretrizes da marca".

Uma declaração sublinhada pelo diretor financeiro, IT e Franchising da McDonald"s Portugal, Vítor Oliveira, que apela aos potenciais futuros franchisados. "Queremos robustecer a presença e positivo impacto dos restaurantes McDonald"s em Portugal, pelo que continuamos a procurar empreendedoras e empreendedores que tenham ambição e motivação para deixar a sua marca nesta grande marca que é a McDonald's".