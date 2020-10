McDonald's Portugal tem uma nova liderança. É a primeira mulher portuguesa

Inês Lima é a nova Diretora-Geral da McDonald"s Portugal © DR

Inês Lima é a nova diretora-geral da McDonald"s Portugal. A profissional regressa ao país, depois desde abril de 2019 como marketing lead da cadeia responsável pela estratégia de marketing de 12 países, para substituir Thomas Ko. É a primeira mulher portuguesa a assumir a direção-geral da cadeia de restauração, com cerca de 200 restaurantes no país.

A mudança surge cerca de dois anos depois de Thomas Ko ter assumido funções. O gestor passará a assumir a liderança de 12 mercados asiáticos como Head of Asia Business Units dos International Developmental Licensees.

Desde abril de 2019 como Marketing Lead, responsável pela estratégia de Marketing de 12 países - Rússia, Itália, Espanha, Polónia, Holanda, Áustria, Suíça, Portugal, República Checa, Ucrânia, Bélgica e Eslováquia - Inês Lima regressa a Portugal para assumir a lideran executiva da cadeia de restauração que, em Portugal, emprega cerca de 8.500 colaboradores, em 179 restaurantes, no continente e Ilhas, dos quais mais de 90% são geridos por empresários locais franquiados.

A profissional está ligada à McDonald"s desde 2014 onde iniciou percurso como Diretora de Marketing e Comunicação.

Licenciada em Administração e Gestão de Empresas pela Universidade Católica Portuguesa e com um MBA pelo INSEAD, Inês Lima conta com um percurso ligado ao Marketing, tendo estado 11 anos na EDP, onde desempenhou diversos cargos, nomeadamente o de Diretora de Marketing e Clientes. Passou ainda pela Oniway - enquanto Diretora de Market Insight - bem como pelas empresas da ºarea do grande consumo Reckitt Benckiser, Mondelez e Mars. É mentora de líderes femininas na European Professional Women"s Network.