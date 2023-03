McDonald's quer contratar quatro mil colaboradores até ao final do primeiro semestre

© DR

A McDonald´s está a contratar em Portugal e até ao final de junho pretende recrutar cerca de quatro mil colaboradores.

A empresa quer contratar para as funções de Operador/a, Relações-Públicas e Treinador/a, Assistente de Gerência, de Marketing ou Administrativo/a, para os 195 restaurantes em todo o país.

Atualmente a McDonald´s conta com 10 mil colaboradores, sendo que uma grande percentagem tem menos de 25 anos. Para ajudar no seu futuro, a empresa apoia a continuação dos estudos no Ensino Superior, através do Programa Nacional de Bolsas de Estudo (Projeto Up), através do qual vão ser atribuídas cerca de 200 bolsas por ano.

Paralelamente, a McDonald"s Portugal lançou o programa "McCuida de Mim" que incide em quatro áreas: bem-estar físico, que inclui parcerias com ginásios e incentivo à prática de desporto; bem-estar emocional, com formações e webinars sobre gestão de stress e saúde mental; bem-estar financeiro, com sessões sobre gestão financeira e parcerias com entidades em diversos setores; e bem-estar social.

"O programa "McCuida de Mim" é mais um passo nesse sentido, proporcionando um conjunto de iniciativas que vão ao encontro dos desejos e necessidades dos nossos colaboradores, sobretudo, das novas gerações que estão a iniciar o seu caminho profissional. De funcionário a gerente, trabalhar na McDonald"s é ter a oportunidade de um primeiro emprego em conciliação com estudos, como de consolidar uma carreira com perspetivas de progressão", diz Sofia Mendoça, diretora de Recursos Humanos da empresa. "10 mil pessoas é um marco para a McDonald"s Portugal. À medida que o número de colaboradores cresce, assim aumenta a multiplicidade de expetativas e experiências daquilo que é trabalhar na McDonald"s e, proporcionalmente, a nossa responsabilidade em continuar a investir no desenvolvimento e bem-estar das equipas".

Como tal, a empresa aumentou em média, este ano, os salários da totalidade das funções dos restaurantes, 7% face a 2022. O salário de entrada é de 11200 euros anuais - ao qual se soma um conjunto variável de benefícios, incluindo seguro de saúde, e prémios que reconhecem a dedicação e contribuição dos colaboradores para o sucesso da empresa.