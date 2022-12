McDonald's recicla fardas e faz sacos para a Fundação Infantil Ronald McDonald

© Direitos Reservados

A McDonald"s Portugal reciclou as fardas antigas para lhes dar uma nova vida, através de um projeto de economia circular com forte vertente solidária. Uma transformação que permitiu a doação de 5.500 sacos para os Kits de Acolhimento de Higiene e Conforto que a Fundação Infantil Ronald McDonald entrega a famílias que acompanham as suas crianças internadas em sete hospitais em Portugal.

O processo de reciclagem teve início com a recolha de mais de 18 mil fardas a partir de todos os restaurantes do país pela HAVI, o operador logístico da marca. A transformação das fardas antigas, que inclui várias etapas, entre elas a triagem manual de materiais e a fiação de um novo tecido, sem qualquer tingimento, ficou a cargo da Recutex - Recuperados Têxteis, o mais recente parceiro nacional da McDonald"s Portugal.

O processo culminou na elaboração de sacos reutilizáveis, a cargo da HR Group, também responsável pela produção das mais recentes fardas da McDonald"s Portugal, estreadas em junho deste ano.

Só este ano foram já entregues mais de 3.500 kits aos hospitais D. Estefânia, de Santa Marta, de Santa Maria e Professor Doutor Fernando Fonseca, em Lisboa; de São João e IPO, no Porto; e ainda, ao Hospital Pediátrico de Coimbra, abrangido neste projeto desde outubro deste ano. A doação dos 5.500 sacos reutilizáveis permitirá à Fundação garantir a entrega de Kits de Acolhimento de Higiene e Conforto a famílias nos hospitais referenciados durante, pelo menos, um ano.

O projeto de reciclagem das fardas é só mais um exemplo de iniciativas de sustentabilidade e economia circular de retribuição da McDonald"s Portugal para a Fundação Infantil Ronald McDonald: em 2010 a McDonald"s Portugal implementou um sistema de gestão de óleos alimentares usados através do qual assegura 100% da recolha seletiva deste resíduo - cerca de 750 toneladas por ano -, usado para a produção de Biodiesel.

Nestes 12 anos deste projeto foram já recolhidas mais de 5.000 toneladas de óleos alimentares usados e angariados mais de 1,17 milhões de euros para a Fundação, apoiando a continuidade dos seus projetos: Casas Ronald McDonald, Espaço Familiar Ronald McDonald e Sala de Brincar Ronald McDonald.