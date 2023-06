McDrives ficam abertos até às duas horas

Dinheiro Vivo 26 Junho, 2023 • 18:11 Partilhar este artigo Facebook

Até ao final de setembro os McDrives, dos restaurantes McDonald"s vão funcionar em horário prolongado. Por forma a responder às expetativas dos clientes a marca decidiu manter os seus McDrives abertos até às duas horas da madrugada.

Em comunicado, a McDonald"s Portugal declara que "pretende reforçar o posicionamento e conveniência do serviço McDrive na resposta às necessidades do dia-a-dia dos portugueses, com toda a rapidez e comodidade".

Como afirma o diretor de Marketing da McDonald"s Portugal, "o McDrive sempre foi, e continuará a ser, uma grande aposta da McDonald"s. É um serviço que se caracteriza pela conveniência e rapidez, acompanhando o acelerado estilo de vida dos portugueses". Sérgio Leal reforça que com esta aposta em horários prolongados, a marca está a reforçar que "seja qual for o caminho escolhido, há sempre um McDrive por perto".

Em Portugal existem 195 restaurantes McDonald"s, onde trabalham cerca de 10 mil colaboradores. Do total de restaurantes, 92% são franchisados.