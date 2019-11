Mean Sardine. A cerveja artesanal que representa Portugal nos EUA

Numa jornada dedicada a levar os sabores portugueses pelo mundo fora, a Mean Sardine, microcervejaria nascida na Ericeira em 2013, esteve em Buffalo, Nova Iorque, a participar pela segunda vez no The Festival, iniciativa anual dedicada à promoção da cerveja artesanal de todo o mundo organizada pelo importador Shelton Brothers.

“Já temos uma relação estabelecida com os Shelton Brothers há três anos, razão pela qual decidiram voltar a convidar a Mean Sardine para representar Portugal na edição deste ano”, explica Marcos Praça, porta-voz da marca jagoz (nome dado às pessoas naturais da Ericeira).

O evento reuniu 50 marcas mundiais, incluindo quatro espanholas e mais de meia centena de cervejeiros norte-americanos.”É um enorme orgulho termos sido novamente convidados como a única marca portuguesa no festival e é mais um reconhecimento da qualidade das nossas cervejas, pensadas e criadas na Ericeira”.

O mercado norte-americano tem vindo a ser um alvo na expansão da marca. Desta visita, a Mean Sardine cocriou, juntamente com a Thin Man Brewery e a Blue Jacket, uma imperial stout com piri-piri e café, que será parcialmente envelhecida em barricas de Bourbon. A edição será limitada e vai estar disponível em alguns pontos de venda nos Estados Unidos. Sobre a chegada a Portugal, ainda não há data prevista.

Esta é a quarta colaboração da Mean Sardine nos Estados Unidos. A microcervejaria já cocriou a Pastel de Nata Brown Ale, com a Harpoon Brewery; a Undoc, com a Jwakefield Beer; e a Leaving Atlantis, com a Clown Shoes.

Além, das colaborações, 15 no total, a Mean Sardine conta com sete cervejas fixas. Destaque para a Voragem, a cerveja que reúne o maior reconhecimento do público cervejeiro e que conquistou o primeiro lugar, que mantém até hoje, no ranking RateBeer para cervejas portuguesas. E ainda a Ginja Ninja, uma imperial stout com ginja da região, que marca a chegada a território internacional.

O portefólio de cervejas regulares da marca inclui, atualmente, outras cinco referências – Sun Of The Beach (tropical lager), Zagaia (belgian dubbel), Tormenta (american IPA), Tordesilhas (imperial

stout com cacau, baunilha, chili e canela) e Portucale (dessert dtout com figos e vinho do Porto).