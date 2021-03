Meatless Farm conta com mercado crescente de "flexitarianos" em Portugal

Morten Toft Bech é um dinamarquês radicado no Reino Unido que lançou uma marca de produtos que parecem carne, mas são feitos com proteína vegetal, nomeadamente ervilhas e arroz . "Eu e a minha família não conseguíamos encontrar um produto que substituísse a carne e que todos os membros da família gostassem, sem ser caro. Pesquisando sobre o assunto, fui descobrindo mais informação sobre os danos ambientais na produção de carne, o que me estimulou ainda mais a agir", diz o fundador da The Meatless Farm, em entrevista por escrito ao Dinheiro Vivo.

Os produtos da marca já estão à venda na plataforma Easygreen e estarão brevemente no Recheio MasterChef. A empresa está em conversações com outros retalhistas para aumentar a distribuição em Portugal.

Morten Toft Bech acredita que "o setor de proteínas à base de plantas será a próxima grande área de negócios a nível global". Em 2021 as estimativas apontam para um crescimento mundial deste mercado de 17%, para 3,5 mil milhões de euros.

A sua startup, criada em 2016, não tem tido dificuldade em angariar investimento - entre os investidores tem a empresa de media britânica Channel 4 - e este mês prepara uma nova ronda para levantar até 62 milhões de euros. "Com um crescimento de dois dígitos, os negócios de alimentos de base vegetal estão a ser alvo de avultados investimentos", sublinha.

Sobre Portugal, diz que "sendo um país com uma icónica cultura gastronómica, representa um mercado estratégico e muito importante". Além disso, vê "muita inovação verde a surgir nos últimos anos, emergida de um universo startup muito forte vivido no país e alinhado com o potencial em termos de energias renováveis".

Em que mercados europeus já está a Meatless Farm?

Atualmente, e na Europa, temos presença na Dinamarca, Alemanha, Holanda e Reino Unido. Também estamos a entrar em Espanha. Em Portugal, estamos agora disponíveis através da Easy Green e em conversações - que têm sido bastante positivas - com outros retalhistas e parceiros de foodservice, como Recheio/ Masterchef. Além disso, temos uma ampla rede de distribuição global que cobre os EUA, a região Ásia-Pacífico, a América do Sul e o Médio Oriente. Ambos os canais de foodservice e retalho são importantes para nós. Normalmente, as tendências começam no canal de foodservice, mas durante a pandemia o retalho é que está a impulsionar as tendências de alimentação de base vegetal.

O que motivou a sua entrada no mercado português neste ano?

A procura por alimentos vegetais é um movimento inegável, mundialmente, quer para a indústria de foodservice quer para o retalho, que têm adaptado a sua oferta nos últimos anos. Vemos isso acontecer também em Portugal. Os consumidores portugueses - particularmente os grupos mais jovens - têm demonstrado uma procura crescente por alimentos de base vegetal. Neste sentido, Portugal, sendo um país com uma icónica cultura gastronómica, representa um mercado estratégico e muito importante. O objetivo da Meatless Farm é o de reduzir em 50% o consumo mundial de carne. Mostrar a diversidade da alimentação de base vegetal significa integrar-se na cultura alimentar dos vários países, incluindo Portugal, que é um importante exemplo gastronómico da Europa.

A abordagem a Portugal será feita isoladamente ou em conjunto com Espanha? São mercados semelhantes?

A nossa abordagem central passa por fornecer às pessoas alternativas mais saudáveis e saborosas, alternativas à proteína animal - esta mensagem é transversal a todos os mercados. No entanto, cada país tem suas próprias nuances. Por exemplo, a crescente popularidade das encomendas online em Portugal ditou a nossa estratégia para chegar aos consumidores certos através dos canais certos. Trabalhar com retalhistas online independentes, como a EasyGreen ou o Recheio/MasterChef (Caterplus), faz com que nos conectemos diretamente com o público. Espanha tem outras particularidades, mas os mercados são semelhantes.

Como descreveria o consumidor português em termos de sensibilização para as questões ambientais e abertura à redução do consumo de carne?

As tendências mostram que os consumidores portugueses, assim como acontece um pouco por toda a Europa, têm uma crescente preocupação com o impacto ambiental dos produtos que compram. Além disso, em Portugal vimos muita inovação verde a surgir nos últimos anos, emergida de um universo startup muito forte vivido no país e alinhado com o potencial em termos de energias renováveis que este apresenta. Aliás, Lisboa foi Capital Verde Europeia em 2020. Acreditamos que toda esta crescente sensibilização está a abrir caminho para que cada vez mais pessoas em Portugal optem por experimentar alternativas à carne, à medida que vão reconhecendo que a produção de carne está diretamente ligada à contaminação ambiental.

Além desta nossa missão ambiental, pretendemos ajudar as pessoas a ter uma alimentação mais saudável, sem abdicar do sabor dos seus pratos favoritos. Foi por esse exato motivo que criámos a Meatless Farm. É tudo uma questão de equilíbrio e inspirar pequenas mudanças, um passo de cada vez. Sabemos que alternativas à carne respondem a questões de saúde, que são uma preocupação crescente entre os consumidores, de todas as idades. Além disso, a pandemia de covid-19 ajudou a reforçar essa preocupação com o bem-estar pessoal. Existe uma correlação direta entre a carne altamente processada e o risco de desenvolver doenças graves e os consumidores portugueses reconhecem, cada vez mais, que a alimentação é o melhor remédio.

Qual é o mercado potencial de consumidores vegetarianos em Portugal?

Sabemos que em Portugal, o número de pessoas que têm uma dieta restritamente vegetariana quadruplicou em dez anos (de 2007 a 2017), representando 1,2% da população, de acordo com um estudo do Centro Vegetariano e Nielsen. Em 2019, um estudo denominado "A Revolução Verde", divulgado pela empresa de consultoria Lantern, mostrou que cerca de 136 mil pessoas em Portugal têm uma dieta vegan ou vegetariana, mas há 628 mil consumidores que simplesmente reduziram o consumo de refeições à base de carne, para "ocasionalmente". O estudo mostra, ainda, que este grupo de consumidores - os chamados "flexitarianos" - é o que mais cresce em Portugal, comparando com os vegans ou vegetarianos. Por isso, pensamos que os consumidores portugueses estão abertos a experimentar novos produtos sem carne. As pessoas querem comer mais alternativas à carne, de base vegetal. No entanto, há uma lacuna no conhecimento quando se trata de proteína que não seja animal.

Além disso, têm aumentado o número de restaurantes e lojas vegetarianas e vegans a abrir portas, nos últimos anos, o que é um sinal de que o mercado está a evoluir em termos de maior acesso a refeições de base vegetal para um maior grupo de pessoas, mesmo para aqueles que não querem assumir uma dieta estritamente vegetariana ou vegan.

Os retalhistas portugueses têm demonstrado interesse nos seus produtos?

Sim, tivemos e continuamos a ter conversas fantásticas com potenciais parceiros de retalho e foodservice. Podemos dizer que estamos muito otimistas.

Com quem estão a negociar atualmente? Nos próximos meses, em que retalhistas em Portugal vão ser vendidos os vossos produtos?

Não podemos revelar nenhuma informação ainda, mas muito em breve passará a estar mais visível em muitos locais.

Quais são os seus objetivos para o mercado português em 2021 em termos de vendas e número de retalhistas?

É muito cedo para definir metas de vendas para Portugal. Globalmente, esperamos que as vendas atinjam 57,8 milhões de euros até o final de 2021.

Quais são os principais ingredientes dos produtos e de onde vêm?

Os nossos alimentos são feitos de ervilha, arroz e outras proteínas vegetais e têm por objetivo reproduzir uma experiência familiar à de comer carne. Por enquanto, o "picado" é o nosso produto mais vendido e a ambição da marca é superar as vendas de carne em valor, sejam marcas próprias ou outras alternativas mais premium em preço, permitindo que consumidores e chefs façam os pratos que gostam, mas sem carne.

Procuramos que a cadeia de abastecimento dos nossos ingredientes seja a mais sustentável possível. Em média, os nossos produtos utilizam acima de 90% menos terra e 70 a 80% menos água do que a produção de carne e contribuem para a biodiversidade. Os nossos ingredientes são isentos de OGM e glúten e vêm de fornecedores de alta qualidade. No momento, temos fornecedores em diferentes partes do mundo, como América do Norte (com certificação IP). Estamos realmente focados em ser o mais ecologicamente corretos possível. O meio ambiente é o core da nossa marca e estamos sempre à procura de novas formas de melhorar a sustentabilidade da nossa atividade.

Onde são fabricados os produtos?

Os nossos produtos frescos à base de vegetais são produzidos no Reino Unido, mas, à medida que vamos expandindo, pretendemos abrir unidades de produção na Europa Central e noutras partes do mundo.

O uso de ingredientes orgânicos está nos planos da empresa?

Sendo uma tendência crescente, está neste momento em análise pela empresa.

Vem do mundo financeiro, como surgiu a ideia de criar The Meatless Farm?

A ideia surgiu em 2016. Eu e a minha família não conseguíamos encontrar um produto que substituísse a carne e que todos os membros da família gostassem, sem ser caro. Pesquisando sobre o assunto, fui descobrindo mais informação sobre os danos ambientais na produção de carne, o que estimulou ainda mais a agir. Depois de dois anos de pesquisa, desenvolvimento de receita e de abastecimento sustentável, consegui criar o "picado" de base vegetal fresca e original. Finalmente, em 2018, lancei o produto, sob aquela que é, agora, uma das marcas de produtos de base vegetal com o crescimento mais rápido no Reino Unido (de acordo com os dados da Nielsen do Reino Unido, 1º trimestre de 2020), estando presente em 24 países com grandes parceiros de retalho e foodservice.

O que o fez acreditar que essa poderia ser uma boa oportunidade de negócio?

Acreditamos que o setor de proteínas à base de plantas será "a próxima grande área de negócios" a nível global, estando a tornar-se o setor mais importante e empolgante do mundo, atualmente. Estima-se que o mercado de alimentos de base vegetal cresça 17%, para 3,5 mil milhões de euros em 2021, e deve chegar aos 6,9 mil milhões de euros até 2025, de acordo com uma pesquisa da MarketsandMarkets. Com um crescimento de dois dígitos, os negócios de alimentos de base vegetal estão a ser alvo de avultados investimentos. Outra pesquisa, do Barclays, descobriu que 92% das refeições à base de vegetais no Reino Unido são consumidas por consumidores que não se posicionam como vegans ou vegetarianos. Portanto, acreditamos que este setor se tornará predominante num futuro próximo e terá um contributo importante para uma nova economia mundial.

De que forma a sua experiência no mundo financeiro ajudou no financiamento do seu negócio?

Uma compreensão mais ampla dos negócios é crítica durante a expansão. Aumentar o investimento e construir uma equipa forte em todos os níveis são, frequentemente, grandes desafios para novos empreendedores.

A Meatless Farm pretende levantar este mês um investimento de até 62 milhões de euros, por parte de uma combinação de investidores privados e familiares, para apoiar os planos de expansão global e de inovação em termos de produção sustentável e desenvolvimento de novos produtos. Desde o início, a empresa já executou uma ronda de investimento de 25 milhões de euros, em junho de 2020, e outra de 14 milhões de euros. Os investimentos anteriores vieram de investidores privados - todos com um compromisso de investimento sustentável -, entre os quais se inclui a empresa de media britânica Channel 4, através do seu fundo comercial "Channel 4 Ventures". Os lucros ajudaram a lançar a marca em novos mercados, incluindo EUA, Europa, MENA e a estabelecer a presença na Ásia e em mercados selecionados da América Latina.

Qual foi a faturação da empresa em 2020? Quais são os objetivos para 2021?

Os números globais de 2020 não estão ainda fechados. Esperamos que as vendas atinjam 57,8 milhões de euros até o final de 2021 e 200 milhões em 2022.