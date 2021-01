Mebo Games lança-se à conquista da Ibéria

Gil D'Orey é o fundador da Mebo, empresa que se dedica à edição e criação de jogos de tabuleiro. © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

A Mebo Games, editora e criadora de jogos de tabuleiro, prepara-se para ganhar velocidade no mundo da contra-cultura digital. A empresa liderada por Gil D"Orey juntou forças com a distribuidora Morapiaf e perspetiva agora fortalecer a sua presença no mercado ibérico.

"Este foi o casamento ideal, nós temos a componente da criação e eles são fortes na distribuição, principalmente em Espanha", diz o fundador da Mebo Games. A fusão permitiu incrementar o portfólio de jogos para mais de 100 referências e potenciar sinergias. Como adianta o responsável, "ganhámos economias de escala, o que é fundamental neste negócio, capacidade financeira e racionalizámos o processo logístico", e isto num momento em que a atividade se ressentia da pandemia.

Agora sob a chancela única de Mebo Games, a "nova" empresa dispõe de mais de 350 postos de venda em Espanha - mercado maduro de jogos de tabuleiro -, para colocar quer os produtos que cria internamente quer os que representa. Mas a internacionalização não se fica pelo país vizinho. Os jogos da Mebo já chegavam a latitudes tão distantes como a Coreia do Sul e Japão, atravessavam o oceano até aos EUA e Brasil, além de terem conquistado vários países europeus. Agora, o objetivo é fortalecer a dimensão exportadora.

Segundo Gil D"Orey, as duas empresas fecharam 2020 com um volume de vendas próximo de um milhão de euros, o que representa uma quebra de 30% face ao exercício de 2019. Ao contrário do que se poderia imaginar, a venda de jogos de tabuleiro não registou nenhum incremento com a pandemia. O gestor explica: "O confinamento teve um impacto brutal. As lojas fecharam, perderam-se vendas. Os jogos de tabuleiro juntam pessoas em casa e a pandemia não tem permitido reunir amigos, logo deixaram de comprar". As perspetivas para 2021 são mais animadoras.

Novos jogos em carteira

Gil D"Orey acredita que este ano já será possível ultrapassar a fasquia de um milhão de euros de vendas. As suas previsões apontam mesmo para um crescimento de 15% na faturação. A Mebo Games está a trabalhar no lançamento de quatro novos jogos e estima que já seja possível regressar às feiras internacionais do setor. No ano passado, a maior e melhor feira de jogos de tabuleiro, a Essen Spiel, na Alemanha, teve que ser cancelada, um golpe para as empresas do setor, já que é "uma montra fabulosa" para apresentar os novos produtos ao mundo. Há mais de 10 anos que a Mebo Games marca presença neste certame, sendo que neste período lançou mais de uma dezena de jogos de produção própria. A empresa prepara-se agora para apresentar aos aficionados o Just One, um jogo que ganhou em 2019 o Spiel des Jahres, o óscar dos jogos de tabuleiro. Este galardão é uma garantia de vendas, sublinha.

Apesar do crescimento do número de aficionados em jogos de tabuleiro e de cartas registar um crescimento em Portugal, certo é que o movimento está ainda muito longe do que se observa em países como Espanha (onde até há lojas especializadas), Alemanha, EUA, entre outros. No entanto, Gil D"Orey admite que se verifica uma adesão crescente, tendo em conta a digitalização da sociedade. Na sua opinião, os portugueses têm também uma ideia errada destes produtos. Como afirma, "acham que são baratos, de pouca qualidade, para miúdos, quando na realidade há jogos altamente sofisticados, estimulantes e longe de serem um subproduto lúdico".