Media Capital antecipa "reforço do posicionamento" no setor nos restantes meses de 2020

A Media Capital é dona da TVI.

Em comunicado, Manuel Alves Monteiro, CEO do grupo Media Capital, reconhece que apesar de 2020 "ser marcadamente um ano muito difícil", a empresa "soube ser resiliente e alcançou resultados operacionais e financeiros bastante positivos nestes primeiros 10 meses do ano".

A Media Capital anunciou, através de um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) esta sexta (6), que tinha atingido rendimentos consolidados de 104,6 milhões de euros até outubro, menos 22% do que no período homólogo de 2019.

"Durante os primeiros dez meses do corrente ano, em resultado do efeito conjugado da pandemia e da redução (em termos acumulados) de quota de audiência do principal canal televisivo (TVI - canal generalista) face ao período homólogo, os rendimentos operacionais do grupo foram negativamente afetados, nomeadamente ao nível da publicidade", indicou a empresa na nota à CMVM.

Segundo a Media Capital, estes impactos "tiveram maior incidência nos meses de março a junho, período em que o mercado publicitário relevante do grupo Media Capital (TV FTA, TV Cabo, Rádio e Digital) recuou de forma agregada 17%, 45%, 44% e 19% face ao período homólogo, respetivamente". O grupo recordou também o "efeito adverso da pandemia no mercado de publicidade".

A empresa, que foi vendida pela espanhola Prisa a vários investidores portugueses ao longo das últimas semanas, registou uma queda do EBITDA (resultado antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de 13,4 milhões de euros nos primeiros dez meses de 2019 para 6,8 milhões de euros negativos no mesmo período de 2020.

Em comunicado enviado esta segunda-feira, o CEO do grupo indica que "o endividamento financeiro líquido, com uma redução significativa de 7,3 milhões de euros face a junho de 2020, o saldo de caixa, que no fecho de outubro se situou nos 16,5 milhões de euros, são demonstrativos da forma resiliente como o Grupo atravessou este período de necessidade extrema de controlo de liquidez".

Manuel Alves Monteiro sublinha ainda "que o controlo de gastos que o Grupo tem em marcha faz-nos acreditar que tenderemos a fechar 2020 com EBITDA ajustado de gastos com Reestruturação a tender para o zero."

"Em termos de evolução nas audiências, em televisão, a TVI apresenta uma melhoria clara e consistente na sua audiência, em rádio, os formatos de rádio do grupo têm vindo a reforçar a sua liderança e no digital, o número de vídeos e páginas vistas aumentaram substancialmente durante os primeiros dez meses do ano, colocando o grupo na liderança nacional no negócio digital", é possível ler em comunicado.

A Media Capital destaca também a "tendência crescentes das audiências dos canais de TV do grupo, reforçada pela nova grelha de programação da rentrée e pela contratação de pessoas chave on e off-screen faz com que o diferencial entre a quota de audiência dos dois principais canais de televisão portuguesa esteja a níveis mínimos de cerca de ano e meio, com a TVI a apresentar em outubro um share em adultos de 17,1% no total do dia e de 20,0% no prime time (horário nobre)."

O grupo antecipa, na mesma nota, "um reforço do seu posicionamento competitivo no setor e um desagravamento substancial dos comparativos financeiros nos restantes meses de 2020." Com a estabilização da nova estrutura acionista e a implementação da nova estratégia do Grupo "existe uma forte expectativa do grupo recuperar níveis históricos de rentabilidade já exibidos em exercícios passados" conclui Manuel Alves Monteiro.