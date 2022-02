Media Capital chega a acordo com Bauer e vende rádios por 69,6 milhões

© LUSA

A Media Capital já fechou o acordo de venda do negócio das rádios ao grupo alemão Bauer Media Audio Holding, que aceitou pagar 69,6 milhões de euros pela Rádio Comercial, Cidade FM, M80, Smooth e Vodafone FM e, pelo menos, mais 14 rádios digitais. A passagem do controlo das rádios e restantes ativos para a Bauer deverá ficar concluída até junho deste ano.

"O Grupo Media Capital, SGPS, S.A. (a "Media Capital") informa que celebrou na presente data um contrato de compra e venda de ações com a Bauer Media Audio Holding GmbH, relativo a 200.000 (duzentas mil) ações ordinárias nominativas representativas de 100% do capital social e dos direitos de voto da MCR II - Media Capital Rádios, S.A. ("MCR II"), uma subsidiária detida integralmente pela Meglo - Media Capital Global, SGPS, S.A., que por sua vez é detida a 100% pela Media Capital", lê-se na informação veiculada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Ao vender a Media Capital Rádios, holding da dona da TVI para o negócio das rádios, Mário Ferreira, o principal acionista e chairman do grupo, abre mão de cinco marcas de uma só vez, além de 14 estações digitais. A Media Capital passa, agora, a controlar os canais de televisão TVI, CNN Portugal, TVI Ficção, TVI Reality e TVI Internacional, a produtora Plural Entertainment, bem como o portal IOL, o TVI Player, a marca de mobilidade e sustentabilidade AWAY, o site MaisFutebol e a marca de entretenimento Selfie.

"O preço da aquisição da totalidade das ações da Media Capital Rádios ascende a 69,6 milhões de euros, sujeito a ajustamentos no fecho da transação", acrescenta a CMVM.

O negócio está, contudo, ainda sujeito às "habituais" condições regulatórias, incluindo a da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC).

A nota da CMVM adianta também que o negócio vai gerar mais-valias, estimadas em 50 milhões de euros, nas contas do grupo Media Capital. O valor "poderá ser corrigido em função dos ajustamentos no fecho da transação".

Bauer promete investimento e inovação

Numa outra nota enviada à redação, o chairman da Media Capital, Mário Ferreira, afirma que este é "um novo e empolgante capítulo" para a dona da TVI e para a Bauer. O gestor mostra-se confiante que "as rádios continuarão a prosperar, a ter muito sucesso e a crescer" com o controlo da Bauer.

Para a Bauer, a compra da Media Capital Rádios retrata o passo mais recente "de uma estratégia de investimento que conduzirá a ganhos de escala e de investimento em digital dos quais beneficiará toda a indústria europeia de rádio e áudio". Em 2021, o grupo germânico adquiriu ativos multimédia na Eslováquia, Irlanda e Finlândia.

O Diretor de Operações (COO) do Bauer Media Group, Paul Keenan, garante que o grupo está "empenhado" em alavancar as rádios adquiridas. O objetivo é "continuar a oferecer informação de confiança, ótima música e entretenimento ao público português, ao mesmo tempo que trazemos investimento e inovação que vai beneficiar tanto os ouvintes quanto os anunciantes".

Considerando Portugal "um mercado atrativo, que está a fazer a transição para o estimulante e vasto mundo do áudio", Keenan reaça que o grupo está satisfeito por "estreitar" relações "com a talentosa equipa da Media Capital Rádios".

Com a aquisição de cinco rádios nacionais e mais 14 rádios digitais, a Bauer espera consolidar o seu posicionamento "enquanto líder europeu de radiodifusão comercial, fazendo crescer a sua audiência para mais de 61 milhões de ouvintes semanais no conjunto das estações de rádio, áudio por subscrição, podcasts e serviços de áudio digital premium".

O grupo Bauer, com sede em Hamburgo, está presente em 14 países (agora 15).

A Media Capital Rádios é reconhecida como o grupo líder no mercado nacional, com um alcance semanal superior a 4,5 milhões de ouvintes. Segundo dados revelados em janeiro, relativamente à audiência destas rádios, o grupo representa um 28,8% share, 39,3% de audiência e um alcance semanal de 52,6%. A rádio Comercial é notada como a líder do espetro radiofónico português.