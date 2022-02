Media Capital "em vias" de fechar venda das rádios à Bauer

ANTÓNIO COTRIM/LUSA © LUSA

A Media Capital anunciou esta quinta-feira que está perto de concluir as negociações com o grupo germânico Bauer Media Audio, tendo em vista a venda da Media Capital Rádio. Mário Ferreira, princpal acionista da Media Capital, deverá fechar a venda da holding da dona da TVI para o negócio das rádios por 60 milhões de euros.

"Em face das notícias vindas a lume na imprensa sobre a venda das ações representativas de 100% do capital social da MCR II - Media Capital Rádios, S.A. à Bauer Media Audio Holding GmbH pelo valor de cerca de 60 milhões de euros, a Media Capital SGPS S.A. confirma que as negociações entre as partes estão em vias de conclusão. Quando ocorrer a respetiva formalização, a mesma será objeto de divulgação ao mercado", lê-se numa nota veiculada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

No entanto, a concretização do negócio "está sempre dependente" do aval da Entidade Reguladora para Comunicação Social.

De acordo com o Jornal de Negócios, que noticiou ontem a existência de um acordo fechado com a Absolute Radio, detida pela Bauer. As negociações decorrem desde setembro.

A intenção da Media Capital vender as rádios que controla já era conhecida. Em novembro de 2021, Mário Ferreira tinha revelado que o grupo estava no mercado á procura de um comprador para o negócio das rádios. Nessa altura já decorria um "processo de negociação avançado" com o grupo Bauer

Em novembro do ano passado, o presidente do Conselho de Administração da Media Capital, Mário Ferreira, afirmou que a venda do negócio das rádios do grupo estava em "processo de negociação avançado" com o grupo Bauer.

"Achámos que é um bom momento para vendermos as rádios, por isso colocámos as rádios - tivemos uma oferta bastante interessante de um grupo grande de rádios europeu [Bauer]", revelou o empresário, na altura, citado pela Lusa.

A Media Capital Rádios detém a Rádio Comercial, Cidade_FM, M80, Smooth e Vodafone.FM. Segundo dados revelados em janeiro, relativamente à audiência destas rádios, o grupo representa um 28,8% share, 39,3% de audiência e um alcance semanal de 52,6%. A rádio Comercial é notada como a líder do espetro radiofónico português.

O grupo Bauer, com sede em Hamburgo, está presente em 14 países.