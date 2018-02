Media Capital em 2018. “Maior eficiência na gestão de custos”

Um “balanço positivo” é a avaliação de Pedro Mendes, investor relations da Media Capital, sobre os resultados de 2017 do grupo dono da TVI, ano em que registou lucros de 19,8 milhões de euros.

Uma subida de 4% face a 2016, pese embora a descida de 5% das receitas, para 165,5 milhões de euros. Globalmente, as receitas de publicidade recuaram 2% no ano, para 118,9 milhões de euros. Uma quebra que, apesar de não haver ainda dados fechados de mercado, o grupo considera estar “em linha com o mercado”.

O responsável destaca a redução de 3% da dívida líquida do grupo, para 95,3 milhões de euros no período, e a distribuição de dividendos de 17,7 milhões de euros. Nesse ano, foi ainda feita a amortização de 15 milhões do empréstimo obrigacionista Media Capital 2014-2019, cujo valor para reembolsa reduziu para 60 milhões.

Para 2018 em que a há uma “expectativa de crescimento moderado” no sector, o foco do grupo é continuar a apostar em encontrar novas fontes de receita nas diversas unidades de negócio e procurar “uma maior eficiência na gestão dos custos, da televisão às rádios, passando pelos serviços centrais. Temos de olhar para todos os lados”.

O ano passado os custos recuam 5%, para 125,4 milhões de euros.