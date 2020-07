Media Capital nega que seja Mário Ferreira a ditar mudanças na TVI

A Media Capital nega que as mudanças na liderança do grupo dono da TVI anunciadas esta quinta-feira sejam da responsabilidade de Mário Ferreira, que detém 30% da companhia. O grupo reage assim a notícias publicadas pelo Correio da Manhã, que aponta à Purvis, empresa controlada pelo acionista minoritária, as mudanças realizadas no grupo, que hoje anunciou um novo CEO e diretor-geral para a TVI. E vai pedir um direito de resposta, anunciou em antena da TVI 24.

Em causa estão notícias do Correio da Manhã dando conta que seria o dono da DouroAzul a ditar as mudanças na cúpula executiva, onde Luís Cabral foi substituído no cargo de CEO por Manuel Alves Monteiro.

Antigo presidente da Bolsa de Lisboa, Manuel Alves Monteiro passou a integrar em abril o conselho de administração do grupo dono da TVI como administrador não executivo, pouco antes de Mário Ferreira ter comprado por pouco mais de 10 milhões de euros 30% da Media Capital à Prisa. O profissional é visto como próximo do acionista minoritário já que era vogal da Mystic Invest, empresa controlada por Mário Ferreira.

A Media Capital nega no entanto que seja o dono da Douro Azul a ditar os destinos de um grupo onde a espanhola Prisa ainda detém a maioria do capital.

Todas as alterações em curso na estrutura diretiva do grupo são “da estrita competência do seu conselho de administração”, garante o grupo de resposta no direito de resposta que vai fazer chegar ao diário da Cofina, e que o Dinheiro Vivo teve acesso.

O grupo assegura ser “falsa” a imputação ao empresário as alterações já comunicadas à CMVM, ou seja do novo CEO, uma deliberação do conselho de administração, referem. Apesar de Mário Ferreira deter 30% no grupo, reforçam, até à data “não ocorreu qualquer assembleia geral onde fosse eleita nova equipa de gestão ou administração”.