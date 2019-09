Media Capital. Prisa estima perdas de 76,4 milhões

A Prisa confirmou já em comunicado enviado também à CMVM pela Media Capital o acordo para a venda da empresa, calculando em 170,63 milhões de euros o valor a receber pela sua participação indireta. Na nota ao mercado, o grupo espanhol estima que a transação representará uma perda de 76,4 milhões de euros nas suas contas consolidadas.

Na nota, confirma que “as partes subscreveram um contrato de compra e venda mediante o qual a Prisa transmitirá à Cofina a totalidade da sua participação na Vertix, tendo a Cofina obtido com caráter prévio à assinatura do contrato compromissos de financiamento do preço acordado por parte de entidades de crédito, dos seus principais acionistas e de investidores”.

Em comunicado, a Cofina defende que a “aquisição permite, que após alguns anos, um dos principais grupos de meios de comunicação social, volte a ter um acionista de matriz nacional”, conclui.

Segundo a empresa, a compra proposta “enquadra-se na visão que a empresa tem para os media, e afigura-se como aquela que melhor é capaz de garantir o seu crescimento e a sua sustentabilidade”, estando “em linha com a tendência global para a consolidação do setor dos media nos últimos anos”.

O projeto, diz, passará “por manter as linhas editoriais dos diferentes meios de comunicação social que detém e que passará a deter, bem como todos os profissionais que estejam dispostos a colaborar neste novo projeto”.

A empresa destaca ainda que pretende, caso a operação tenha sucesso, “intensificar a criação de conteúdos de perfil exportador, tendo em vista a transposição para a legislação nacional da designada ‘diretiva Netflix'”. Ou seja, a difusão de conteúdos portugueses nos serviços de streaming.

“O novo Grupo Cofina constituir-se-á como uma plataforma mais competitiva capaz de assegurar aos portugueses uma oferta diversificada de conteúdos de informação e de entretenimento, através da imprensa escrita, televisão e rádio, seja offline ou online”, assegura, prometendo uma aposta num “grupo de media tecnologicamente evoluído” e “com os “melhores profissionais”.

“A criação de um grupo financeiramente forte é o melhor garante da independência editorial e da criação de valor para todos os stakeholders, incluindo colaboradores, acionistas, clientes, fornecedores e parceiros”, defende ainda.

No comunicado, a Cofina garante ainda “a existência de um grupo de media independente e capaz de reforçar o papel” que os meios de comunicação social “têm enquanto pilar essencial” na democracia.

