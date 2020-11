Media Capital rejeita entendimento da CMVM sobre nomeação de Alves Monteiro

Novo estúdio da TVI

Dinheiro Vivo/Lusa 23 Novembro, 2020 • 13:25 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

"De acordo com a informação transmitida pela CMVM à sociedade, o Memorando de Entendimento (MoU) celebrado entre" a Prisa, a Vertix [através da qual a empresa espanhola detinha a dona da TVI) e a Pluris Investments, de Mário Ferreira, "de cuja existência a sociedade informou o mercado no dia 24 de abril de 2020, foi celebrado no dia 10 desse mesmo mês, tendo a cooptação" de Manuel Gernando de Macedo Alves Monteiro e Angel Serrano Martínez-Estéllez para desempenhar funções de administração "ocorrido a 15 de abril de 2020", refere a Media Capital, em comunicado.

"É entendimento da CMVM" que Manuel Alves Monteiro "não deveria ter sido considerado, na data da sua cooptação para a administração da sociedade, como administrador independente, dado que, de acordo com a CMVM, 'à data da sua designação exercia funções em empresas de acionista titular de participação qualificada' - sendo que" o ainda presidente executivo da Media Capital era então unicamente administrador da Mystic Invest SGPS, sociedade detida pela Pluris Investments.

Mário Ferreira adquiriu uma posição de 30,22% na Media Capital em 14 de maio.

E também Alves Monteiro "não deveria ser designado administrador não executivo por a mesma CMVM entender, no que também não é acompanhada pela sociedade" que o executivo "'passou a exercer funções executivas imediatamente após a sua cooptação'", sendo que a sua designação como administrador-delegado" da Media Capital "veio a ocorrer em 16 de julho do corrente ano".

Nesse sentido, a Media Capital "não subscreve os entendimentos da CMVM atrás referidos", lê-se no comunicado divulgado no domingo à noite.

A dona da TVI refere que "na mesma data em que foi cooptado para administrador da sociedade" Manuel Alves Monteiro "foi também nomeado para assumir o cargo de membro da Comissão de Auditoria da Sociedade, tendo sido nomeado seu presidente a 19 de maio, cargo que exerceu até ao dia 16 de julho de 2020, sendo que a sua designação para membro da Comissão de Auditoria pressupunha a sua qualificação como administrador independente e como administrador não executivo".

Por isso, "é entendimento" da Media Capital que, "ainda que fosse de considerar" que Manuel Alves Monteiro "como administrador não independente, o que, como se referiu, se rejeita, tal facto não afeta a validade das deliberações tomadas na única reunião da Comissão de Auditoria ocorrida com a sua presença, a qual teve lugar no dia 19 de maio de 2020, porquanto se encontravam igualmente presentes na referida reunião os dois outros membros da referida Comissão de Auditoria e todas as deliberações aí tomadas o foram também com os votos favoráveis deste dois outros membros".

Manuel Alves Monteiro vai deixar a presidência executiva da Media Capital, quatro meses depois de ter assumido o cargo.

Os novos órgãos sociais da dona da TVI são eleitos na terça-feira, tendo como proposta a eleição de Mário Ferreira para presidente executivo da Media Capital.

O dono da Pluris Investments tem até quarta-feira, um dia depois da reunião magna, para lançar uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) obrigatória 69,78% da Media Capital, depois da CMVM ter considerado que havia concertação entre a Prisa e Mário Ferreira.

A OPA lançada inclui o capital detido por novos acionistas, com quem o empresário Mário Ferreira, dono da Douro Azul, já elaborou listas para administração.

A investigação da CMVM começou quando a Prisa, através da Vertix, tinha cerca de 64% da Media Capital.