Media privados “continuam na expectativa” de medidas de apoio

“Continuamos na expectativa” de medidas de apoio do Governo para mitigar o impacto do Covid-19, reage Luís Nazaré, diretor-executivo da Plataforma dos Media Privados (PMP), que apresentou em março uma proposta ao Executivo, ao anúncio feito esta quarta-feira no Parlamento de que o Governo estava a preparar uma medida de emergência para os media.

“Muito em breve pensamos anunciar a medida de emergência e em relação às outras (mais finas) pensamos fazer isso logo a seguir”, anunciou Nuno Artur Silva, secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media, o Parlamento, referindo que “mais do que salvar um órgão de comunicação social ou outro”, o foco deverá ser “salvaguardar um jornalismo livre e plural”.

Detalhes sobre a medida ou um prazo para o seu anúncio público não foi adiantado pela tutela.

“Continuamos na expectativa. Para já, as de emergência, para as quais a PMP propôs soluções. E depois para as do day after (dia seguinte), que não são dissociáveis das primeiras, e que requerem pensamento e ação de tipo novo”, diz o diretor-executivo da PMP, plataforma que reúne os grupos Cofina, Global Media Group (o mesmo do Dinheiro Vivo), Impresa, Media Capital, Público e Renascença Multimédia.

“Queremos fazer parte do futuro, mas para isso haverá que eliminar as injustiças do presente”, destaca.

No final de março, a PMP entregou ao Governo uma proposta para mitigar os efeitos da pandemia que levou a quebras acentuadas nas receitas, com a queda abrupta de publicidade e de vendas de jornais em banca. Redução da TSU, moratória das obrigações bancárias, revisão em baixa de spreads bancários e criação de linhas de crédito, a tributação das plataformas globais presentes no mercado português, bem como a flexibilização dos regimes de manutenção dos postos de trabalho e lay-off foram algumas das medidas apresentadas pelos grupos de media privados.

Confederação dos Meios Privados, ARIC e Vasp (distribuidora de jornais) foram outras entidades que também avançaram com medidas de apoio junto ao Executivo.