Mediadora Beiradinâmica promove debate e networking entre empresários da Beira Baixa

Fábio Nunes e a equipa da Beiradinâmica pretendem identificar as dificuldades dos empresários do Interior © Beiradinâmica

Dinheiro Vivo 23 Maio, 2023 • 15:25 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Centro de Cultura Contemporânea de Castelo Branco vai receber a primeira edição das Conversas Dinâmicas, no dia 25 de maio entre as 17h e as 19h30, uma iniciativa da mediadora de seguros multimarca Beiradinâmica. O objetivo é promover a partilha de experiências e dinamizar a criação de oportunidades de negócio entre empresários da região.

Sob o mote "Como se constrói o sucesso", o evento conta com abertura de Fábio Nunes, diretor-geral da Beiradinâmica, seguindo-se um debate com um painel composto por Armindo Courela (DF Granitos), Remy Manso (Manso Group), António Afonso (Netsigma) e pelo advogado Rúben Fonseca. Durante as suas intervenções, os oradores vão partilhar os seus percursos de superação enquanto empresários do Interior e debater os obstáculos com que se depararam ao longo dos anos.

A iniciativa conta ainda com a presença do coach motivacional Abel Pereira, que abordará o tema central do evento: "Como se constrói o sucesso". Antes do encerramento da conferência, terá lugar uma sessão de entrega de prémios aos clientes com mais de uma década de parceria.

Para fechar, e indo ao encontro do propósito da Beiradinâmica de "unir o tecido empresarial", haverá um momento de networking.

A participação no evento tem um custo de cinco euros que reverte na totalidade para a Associação de Apoio à Criança. As inscrições podem realizar-se aqui.