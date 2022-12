Medicare reverte valor de jantar de Natal para os colaboradores

© MARTIN DIVISEK/EPA

O Grupo Medicare, empresa de planos de saúde e bem-estar, anunciou em comunicado a atribuição de um prémio extraordinário aos seus colaboradores para colmatar os impactos da inflação no rendimento das famílias.

A medida que se concretizará já este mês vem substituir o habitual jantar de Natal e abrange todos os colaboradores da empresa.

"Este ano, sabendo que alguns dos nossos colaboradores poderiam passar por maiores dificuldades durante esta época festiva, não fomos capazes de celebrar o Natal com uma grande festa corporativa. O nosso crescimento é proporcional à nossa responsabilidade social", afirma David Legrant, CEO da Medicare.

No mesmo comunicado, a empresa refere que tem uma política de recursos humanos focada no bem-estar dos colaboradores. "Na Medicare consideramos os colaboradores o nosso maior ativo. Por isso, temos vindo a criar um pacote de medidas que visam o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional", refere Catarina Real, Head of People.

Pode ler-se ainda que às regalias que oferece aos seus colaboradores, soma-se ainda a folga no dia de aniversário, lanches e cafés gratuitos na empresa e, em 2023, "novidades ao nível do salário base mínimo da Medicare, tentando acompanhar os valores da inflação, com um aumento previsto superior a 10%", diz Catarina Real.