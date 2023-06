Medina: Resultados positivos na TAP não colocam ex-CEO acima da lei

O ministro das Finanças, Fernando Medina, durante a audição na Comissão Parlamentar de Inquérito à Tutela Política da Gestão da TAP, na Assembleia da República, Lisboa, 16 de junho de 2023. MIGUEL A. LOPES/LUSA © LUSA

Fernando Medina garante que a performance de Christine Ourmières-Widener não foi fator de decisão na hora de ponderar a sua exoneração da companhia. O deputado do Chega, Filipe Melo, questionou, durante a Comissão Parlamentar de Inquérito à Tutela Política da Gestão da TAP (CPI), se os resultados positivos, de 65,6 milhões de euros apresentados por Christine Ourmières-Widener não foram motivo a considerar para manter a gestora na companhia.

"Seria um caminho impróprio começarmos a separar a gravidade da legalidade dos atos em função dos resultados obtidos. Das 126 empresas para as quais temos informação de 2022, 71 apresentam resultados positivos. Acha que pelo facto de terem resultados positivos estão acima da lei?", questionou o governante.

"Todos os gestores públicos têm de agir e trabalhar no quadro da lei. A Caixa Geral de Depósitos, que tem apresentado resultados particularmente positivos nos últimos anos, ganhou uma caixa de alforria? A lei é o quadro no qual todos nós agentes e gestores públicos exercem as suas funções. Não há atenuante, não pode apagar a ilegalidade dos atos", frisou.

O ministro das Finanças garantiu, ao contrário do depoimento da ex-CEO da TAP, que a informou previamente "de forma precisa e rigorosa" que iria ser demitida, a 5 de março, na véspera da conferência de imprensa na qual foram apresentadas as conclusões do relatório da Inspeção-Geral de Finanças (IGF) sobre a indemnização de meio milhão de euros paga a Alexandra Reis e que deu origem à exoneração da gestora francesa e do chairman.

"Dei oportunidade à engenheira Christine de ela própria apresentar o seu pedido de demissão", disse, explicando que queria permitir que a ex-CEO evitasse "danos reputacionais na sua carreira". Desta forma, não haveria também"lugar ao pagamento de indemnização".

A 4 de abril, Christine Ourmières-Widener, garantiu, na CPI, que sabia que a 6 de março iria realizar-se uma conferência de imprensa com Medina e Galamba mas que não tinha sido informada sobre o seu conteúdo. "Tive uma reunião com o ministro das Finanças no domingo à noite antes da conferência de imprensa e durante essa discussão ele expressou que a situação estava complicada, mas ele não me deu a informação que seria demitida com justa causa no dia seguinte", garantiu a ex-CEO da TAP.

Filipe Melo perguntou ainda a Fernando Medina se o anúncio feito ao país a 6 de março era a decisão de demissão dos dois gestores ou era uma intenção. "É uma comunicação da intenção de demissão. Formalmente o que o governo anunciou a 6 de março foi a intenção da comunicação de demissão que foi formalizada através da assembleia geral da TAP e que teve uma comunicação formal", justificou.

O ministro das Finanças referiu ainda ter "a convicção profunda" de todos os envolvidos no processo de Alexandra Reis "agiram na convicção de que o estavam a cumprir a lei" mas que "infelizmente não estavam e o relatório da IGF" comprovou "de forma clara" !que a lei não foi cumprida".