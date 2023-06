Medina: "TAP tem de ter cautela e não gastar o que não tem"

O ministro das Finanças, Fernando Medina, durante a audição na Comissão Parlamentar de Inquérito à Tutela Política da Gestão da TAP, na Assembleia da República, Lisboa, 16 de junho de 2023. MIGUEL A. LOPES/LUSA © LUSA

O ministro das Finanças alerta que apesar de a TAP ter registado lucros em 2022, de 65,6 milhões de euros, "tem de ter cautela" e cumprir as obrigações firmadas com Bruxelas, não "dando um passo maior do que a perna".

"Não podemos tomar estes resultados como se fossem de 10 anos, foi um [ano com lucros]. Temos de ter cautela e executar o plano de reestruturação e não gastar o que não se tem. A concretização do plano é essencial para que seja cumprido o que está determinado em matéria de capitalização da TAP", disse Fernando Medina, em resposta ao deputado da Iniciativa Liberal, Bernardo Blanco, na Comissão Parlamentar de Inquérito à Tutela Política da Gestão da TAP (CPI), que se iniciou esta manhã.

Medina garantiu ainda que o "Estado tem de cumprir obrigações em matéria de capitalização", acordadas com a Comissão Europeia, apesar dos lucros atingidos no ano passado. Sobre as duas últimas injeções em falta na companhia, no valor de 686 milhões de euros, que entrarão nos cofres da companhia em dezembro de 2023 e de 2024, e que completam o bolo total de 3,2 mil milhões de euros de ajudas do governo, o ministro das Finanças garante que são "obrigatórias do ponto de vista do plano de reestruturação".

"E pergunta o senhor deputado: coloca a TAP com excesso de liquidez face ao que uma companhia necessita? Esperemos que tudo corra bem e que assim seja, que essa liquidez não se transforme numa necessidade e que a TAP liberte os fundos para a operação", argumentou Medina. "Que esses fundos contem para a avaliação da empresa e se não correr bem o dinheiro será necessário para o cash flow da empresa. Esperamos que essas verbas não sejam necessárias ao funcionamento corrente da companhia", reiterou.

Já esta manhã Medina tinha deixado o recado para o cinto continuar apertado na TAP, rejeitando o alívio imediato dos cortes salariais dos trabalhadores, defendendo ainda que "seria uma tragédia" se a TAP tivesse "um menor controlo de custos".