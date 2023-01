Medway acorda aumento médio de 7,8% dos salários em 2023

Presidente da Medway, Carlos Vasconcelos © Arquivo/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 26 Janeiro, 2023 • 10:53 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A operadora logística Medway anunciou esta quinta-feira um aumento médio de 7,8% dos salários dos seus trabalhadores este ano, "procurando repor o poder de compra" face à inflação registada em 2022.

"A Medway, que no passado assinou os dois acordos de empresa com os sindicatos, tem mantido a prioridade da preocupação com o bem-estar dos seus colaboradores e, nesse sentido, acordou aumentar os vencimentos de acordo com a inflação registada em Portugal em 2022, procurando repor o poder de compra", refere a empresa em comunicado.

De acordo com a Medway, este aumento foi decidido "no seguimento do processo de negociação" com os sindicatos: "Esta é uma decisão tomada pela empresa, que tem reunido regularmente com os sindicatos", diz.

Citado no comunicado, o presidente do Conselho de Administração da operadora logística, Carlos Vasconcelos, enaltece a "resiliência e sentido de compromisso" dos trabalhadores da empresa e agradece o "esforço de negociação dos sindicatos" com vista à chegada a este acordo.

Parte integrante do grupo Medlog, operador logístico com atividade em mais de 70 países, a Medway apresenta-se como "o maior operador ferroviário privado de transporte de mercadorias na Península Ibérica, capaz de oferecer soluções de logística integradas", detendo uma frota de locomotivas e vagões -- 80 locomotivas (41 elétricas e 39 a diesel) e 2.568 vagões, assim como vários terminais logísticos e uma área de manutenção e reparação de equipamento ferroviário.