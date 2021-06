Medway aluga oito locomotivas em Espanha para reforçar serviço

Presidente da Medway, Carlos Vasconcelos. © Arquivo/Global Imagens

A Medway volta a reforçar a frota para apostar no mercado espanhol. A empresa ferroviária de transporte de mercadorias vai alugar oito locomotivas a um parceiro do país vizinho, segundo a informação divulgada esta terça-feira. Reforçar os serviços em Espanha é o principal objetivo do acordo.

Quatro das locomotivas são elétricas e correspondem ao modelo 269 tandem, permitindo a junção de duas unidades, que terão a capacidade de carga semelhante às locomotivas a diesel Euro 4000 que já constam da frota da Medway.

Em julho de 2020, a empresa liderada por Carlos Vasconcelos comprou a primeira locomotiva da série 269. e também a primeira a operar em Espanha. As outras quatro locomotivas alugadas são movidas a diesel e correspondem ao modelo 333. A transportadora já contava com seis locomotivas no mercado espanhol.

"A incorporação destas novas locomotivas enquadra-se na nossa estratégia de crescimento a nível ibérico enquanto operador de logística integrada e vai permitir-nos desenvolver novos projetos e serviços para os clientes cuja atividade passa por Portugal e por Espanha, além de ajudar-nos a conquistar novos clientes", nota o líder da Medway, citado em nota de imprensa.

Até ao aluguer deste material circulante, a frota da Medway contava com 69 locomotivas (35 das quais elétricas) e 2917 vagões.

A empresa está presente no mercado espanhol desde o início de 2018 e quer liderar o mercado ibérico do transporte ferroviário de mercadorias.