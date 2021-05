Medway assina acordo com sindicato dos maquinistas

Medway na linha entre Madrid e Portugal (Imagem de arquivo) © DR

A Medway assinou o seu primeiro Acordo de Empresa com o Sindicato Nacional dos Maquinistas dos Caminhos de Ferro Portugueses (SMAQ) visando "um compromisso de melhoria das condições laborais" destes trabalhadores, anunciou esta terça-feira a empresa.

"Além disso, com esta oficialização, os comboios de transporte de mercadorias da Medway vão poder passar a circular apenas com o maquinista na cabina de condução em toda a rede ferroviária nacional habilitada para o efeito, à imagem do que ocorre em toda a Europa e ao contrário do que estava estabelecido até ao momento em Portugal, exceto no transporte de matérias perigosas ou em situações nas quais a Autoridade Nacional de Proteção Civil declare estado de alerta laranja ou vermelho", explica o operador logístico.

O presidente da Medway, Carlos Vasconcelos, citado no comunicado divulgado, refere-se a este acordo como "um ponto de estabilidade, para que se possa continuar a construir um futuro melhor para a empresa, tornando-a mais sustentável, com mais benefícios para quem nela trabalha, para os seus clientes e para a economia nacional, em geral".

"Este marco é um motivo especial de regozijo, pois representa a conquista de um importante objetivo: concretizar um Acordo de Empresa com o SMAQ, que nos permita ir cada vez mais longe e que possibilite o crescimento e o desenvolvimento da Medway, num ambiente de compromisso ferroviário", acrescenta.

A Medway é um operador logístico e ferroviário privado de transporte de mercadorias na Península Ibérica e detém uma frota de 69 locomotivas (35 elétricas e 34 a diesel) e 2.917 vagões, assim como vários terminais logísticos e uma área de manutenção e reparação de equipamento ferroviário.

A empresa integra o grupo Medlog, um operador logístico com atividade em mais de 70 países.