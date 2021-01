Medway investe 10 milhões em revisão de locomotivas elétricas

Locomotiva 4703 da Medway, uma das 25 que serão revistas ao longo de quatro anos. © DR

A Medway vai investir 10 milhões de euros na recuperação de 25 locomotivas elétricas. O processo iniciou-se no final de 2020 e terá a duração de quatro anos, até ao final de 2024, segundo o comunicado de imprensa divulgado esta segunda-feira.

As 25 locomotivas elétricas pertencem à série LE4700. Começaram a circular em 2009 e foram compradas pela CP à Siemens; na altura, o negócio custou 100 milhões de euros e reduziu a pegada ambiental das operações da CP Carga, a unidade de transporte de mercadorias do universo CP.

Estas locomotivas seriam transferidas para a Medway por causa da privatização da CP Carga, formalmente concluída em janeiro de 2016.

A recuperação da primeira locomotiva foi concluída em 21 de dezembro, depois de ter atingido perto de 2,4 milhões de quilómetros.

"Este é um investimento da maior importância para a Medway, pois é imprescindível que as locomotivas eléctricas estejam sempre disponíveis para o transporte de mercadorias dos nossos clientes e assim continuem a contribuir para a redução das emissões de dióxido de carbono do sector logístico. Não nos podemos esquecer de que o transporte ferroviário permite uma redução de cerca de 70% de emissões de CO2 face ao mesmo transporte por modo rodoviário - redução essa que pode chegar aos 74%, se o transporte for efectuado com recurso exclusivo a locomotivas eléctricas", assinala o líder da Medway, Carlos Vasconcelos, citado em comunicado de imprensa.

A Medway conta atualmente com 69 locomotivas, 35 elétricas e 34 a diesel. Da frota da empresa fazem ainda parte 2917 vagões.