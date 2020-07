Medway reforça em Espanha com mais material

A Medway reforçou a sua frota de material circulante para o mercado espanhol. A empresa de transporte ferroviário de mercadorias comprou a primeira locomotiva elétrica para operar no país vizinho, segundo comunicado divulgado esta segunda-feira. Desta forma, será possível duplicar a atividade no eixo Madrid-Valência.

A nova locomotiva da frota da Medway, 269-355, resulta da junção de duas locomotivas da série 269. No conjunto, têm uma potência combinada de 6200 KW e atingem os 140 km/h de velocidade máxima. Contam com uma capacidade de carga semelhante às locomotivas a diesel Euro 4000 que já constam da frota da Medway.

Em setembro, deverá chegar a segunda locomotiva 269-355 para a antiga CP-Carga.

“Esta é mais uma aposta da Medway enquanto operador logístico integrado no transporte sustentável, que nos permite continuar a fomentar a redução da pegada carbónica. Com este investimento, continuamos também a construir os alicerces do futuro da nossa empresa, de sermos o principal operador ferroviário de mercadorias da península ibérica”, refere Carlos Vasconcelos, líder da Medway, citado em comunicado.

A Medway está presente no mercado espanhol desde o início de 2018 e quer liderar o mercado ibérico do transporte ferroviário de mercadorias.