Medway reforça presença em Espanha com mais 5 locomotivas elétricas

Locomotiva elétrica da Medway © Medway

A Medway volta a reforçar a sua frota de locomotivas no mercado espanhol ao juntar mais cinco às 11 que já se encontram a operar, informa a empresa de transporte ferroviário esta terça-feira em comunicado.

A aposta incide no aluguer de novas locomotivas elétricas - o que responde também à estratégia de sustentabilidade da empresa para atingir a neutralidade carbónica na sua atividade. A primeira destas cinco máquinas entrou em circulação em abril e as restantes irão entrar entre maio e setembro.

"A incorporação destas locomotivas vem reforçar, novamente, a nossa estratégia de crescimento na Península Ibérica, traduzindo o nosso compromisso no esforço de melhorarmos a nossa eficiência e de correspondermos aos desafios que hoje se colocam para fazer face ao programa de expansão que temos vindo a promover", frisa Carlos Vasconcelos, administrador da Medway.

Em 2020 a empresa de transporte ferroviário reforçou a aposta em Espanha com o lançamento de vários serviços transfronteiriços, como a extensão do MEDIBÉRIA, com ligação direta a Barcelona, com meios próprios, e com o serviço no eixo Madrid/Córdoba/Valência, também com meios próprios.