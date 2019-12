Meio milhão para Bello’Giro pelas terras de Baião

O empresário Paulo Portela quer pôr Baião no mapa turístico do país. Com um investimento inicial de 485 mil euros criou a Bello’Giro, uma empresa de animação turística que quer revolucionar a experiência dos visitantes no concelho duriense. Baião tem inúmeros pontos de interesse a apenas 40 minutos do Porto, mas os turistas “não têm como conhecer o território”. Paulo Portela, baionense de gema, com raízes bem plantadas na terra, acreditou na potencialidade da região e lançou-se ao trabalho.

Com o apoio da mulher, estudou a possibilidade de materializar uma ideia que já germinava há cerca de uma década, após uma estada nos Açores. Três anos passaram até surgir a Bello’Giro. Foi necessário elaborar um plano de negócios, apresentar uma candidatura a fundos comunitários, criar produtos, comprar equipamentos… Desde maio, ainda que de forma preliminar, que está em operação. Em pleno, estará no terreno na próxima primavera.

O empresário está convicto do sucesso: Baião “tem 35 quilómetros de frente de rio [o Douro], paisagens naturais fantásticas, como as das serras da Aboboreira, do Marão e Castelo de Matos, património cultural e artesanal – a Fundação Eça de Queirós, o Mosteiro de Santo André de Ancede, as famosas bengalas de Gestaçô, a cestaria de Frende – e produtos gastronómicos como o anho, o basulaque ou o biscoito da Teixeira”. Com a Bello’Giro, os turistas vão poder usufruir de todo este manancial de natureza e cultura, através de programas preestabelecidos pela empresa ou feitos à medida das escolhas do cliente, diz.

De barco, segway ou buggy

Neste momento, a Bello’Giro tem seis segways para operar nos percursos de natureza. Em breve, chegam os buggys e as bicicletas. Também até maio, serão adquiridas gaivotas, motas de água, um barco para oito pessoas (para passeios no rio e desportos náuticos) e outra embarcação para 16 turistas para visitas às quintas da região. É que outra componente turística de Baião é a produção de vinho, o afamado verde. A partir do centro hípico do concelho, estão ainda previstos passeios a cavalo pela serra da Aboboreira.

Em fase de preparação, encontra-se o site da empresa, que Paulo Portela quer “muito simples”. Como adianta, “o nosso objetivo é ter marcações por e-mail e telefone, queremos um serviço personalizado, saber o que quer o cliente e ajustar o programa às opções do turista”. Para já, a Bello’Giro está a dar os primeiros passos: passeios de segway e organização de caminhadas pelas rotas do território, atividade que deverá gerar neste ano vendas de 60 mil euros.

Segundo Paulo Portela, o plano de negócios prevê que, em 2020, a faturação ronde os 120 mil euros, com crescimentos de 20% projetados para os primeiros cinco anos de atividade. O projeto está assente na prestação de serviços turísticos quer aos visitantes de passagem quer àqueles que escolhem uma das mais de 30 unidades de alojamento de Baião, uma das quais de cinco estrelas, para conhecer o território, como porta de entrada do Douro vinhateiro. A Bello’Giro vai criar seis postos de trabalho, quatro dos quais qualificados.