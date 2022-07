Meliá Hotels passa de prejuízos para lucros no 1.º semestre

© (Maria João Gala /Global Imagens)

O grupo Meliá Hotels International obteve um lucro líquido de três milhões de euros no primeiro semestre deste ano, contra perdas de 151 milhões de euros no mesmo período de 2021.

Num comunicado esta quarta-feira enviado à Comissão Nacional do Mercado de Valores Mobiliários espanhola, a empresa maiorquina refere que as receitas brutas entre janeiro e junho atingiram 741,5 milhões de euros, 143,6% mais do que no ano passado.

O lucro bruto de exploração (EBITDA) atingiu 163,3 milhões de euros no primeiro semestre do ano.

O CEO da empresa, Gabriel Escarrer, disse num comunicado que "os resultados do grupo no primeiro semestre do ano beneficiaram da forte retoma da atividade turística a nível mundial".

"Neste contexto, a nossa empresa está entre as mais favorecidas pelo aumento exponencial da procura, graças à eficiência das suas vendas diretas e à otimização das suas receitas possibilitada pelo seu elevado nível de digitalização, bem como pelo nosso posicionamento em termos de sustentabilidade", sublinhou Escarrer.

O grupo tem nove hotéis em Portugal, nas cidades de Lisboa (duas unidades hoteleiras), Setúbal, Coimbra, Aveiro, Braga, Covilhã, Castelo Branco e Funchal.