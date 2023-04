Melom ganhou 44 novos franchisados em 2022

João Carvalho, co-fundador da Melom. © Pedro Fiuza

O grupo Melom, que opera em Portugal com as insígnias Melom e Querido Mudei a Casa, conquistou no ano passado 44 novos franchisados distribuídos por 27 concelhos, tendo encerrado o exercício com um total de 120 unidades. A Melom ganhou 12 novos operadores e a Querido Mudei a Casa somou mais 32.

Segundo João Carvalho, co-fundador da Melom, a expansão teve como "foco a capilaridade", sendo de registar que pela primeira vez na história do grupo não foram os concelhos de Lisboa e Porto a atrair mais franchisados.

As marcas cresceram em Cascais (quatro novas unidades), Coimbra, Maia e Sintra (três em cada um destes concelhos), mas também no Funchal, Guarda, Mirandela, Guimarães e Paredes.

Para João Carvalho "esta realidade mostra que o nosso conceito vai para além dos grandes centros urbanos e que o mercado de obras e remodelações é verdadeiramente nacional com clientes que pretendem uma resposta das nossas marcas".

Já as perspetivas de expansão em 2023 são mais comedidas. O plano prevê apenas 12 novos franchisados, sendo que até à data já conquistaram cinco. "Queremos atrair para o setor e para as nossas marcas um perfil de franchisado diferente", frisa.

O objetivo é encontrar "empresários ou empreendedores fora do setor para enriquecermos a nossa rede com outras ideias e formas de estar neste negócio". Para João Carvalho, é difícil compreender a dificuldade em "atrair mais empreendedores, já que para além de ser uma atividade com muita rentabilidade e de baixo investimento regista o seu melhor momento".

Como sublinha, "a procura é muitíssimo superior à oferta e não existem no mercado players com notoriedade espontânea".

Casas em escritórios

No ano passado, o grupo registou uma faturação de 42 milhões de euros, valor que traduz um crescimento de 5,1% face a 2021. O número de adjudicações ultrapassou as 35 mil, um aumento exponencial de 122% comparando com o exercício anterior.

Este forte incremento deveu-se ao maior volume de pequenas obras de instalação e aplicação de materiais, que não alavancaram na mesma medida a faturação, justificou o responsável. Foram intervenções de menor valor, impulsionadas pela parceria com o Leroy Merlin.

Como recorda, "até final de 2022 fomos a marca oficial para a área das instalações de todo o produto adquirido no Leroy Merlim, o que significa que éramos a insígnia que geria todo o ecossistema de empresas responsáveis pelas obras necessárias para instalação de um produto adquirido nesta superfície".

As remodelações gerais e os trabalhos de pintura mantiveram-se no topo da lista de obras mais procuradas, com os pedidos para a renovação total a registar um aumento de 89,1% e de 10,6% no caso das pinturas. Canalização, bricolage, instalações e pavimentos foram também das intervenções mais solicitadas. O valor médio de obra na Melom fixou-se nos 28.895 euros, enquanto a Querido Mudei a Casa atingiu os 13.017 euros.

Segundo João Carvalho, o grupo começou, no ano passado, a registar um crescimento de um novo mercado que, acredita, possa vir a ser tendência em 2023, as conversões e adaptações de uso de escritórios ou espaços comerciais para habitação.

"Temos franchisados que se estão a especializar neste nicho que poderá ser uma opção para muitos portugueses terem acesso à habitação mais económica nos grandes centros urbanos", sublinha.

As marcas Melom e Querido Mudei a Casa empregam diretamente cerca de 500 pessoas, mas somando todo um ecossistema de subempreiteiros, profissionais especializados e fornecedores de materiais o emprego gerado deverá ascender a dois mil.