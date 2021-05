Menin Douro Estates comprou a Horta Osório Wines

O Douro foi a região escolhida pelos empresários brasileiros Rubens Menin e Cristiano Gomes para desenvolverem um projeto vitivinícola em Portugal. Começaram com a Quinta da Costa e Sol (na imagem) e juntaram-lhe já a Quinta do Pontão da Horto Osório Wines © Direitos Reservados

A Menin Douro Estates anunciou a aquisição dos ativos da Horta Osório Wines, projeto vitivinícola familiar "que produz vinhos de alta qualidade na Região Demarcada do Douro, desde o século XVIII". Em causa está a Quinta do Pontão, na Vila da Cumieira, no Baixo Corgo, que se junta, assim, à Quinta da Costa e Sol, adquirida pelos dois empresários brasileiros, Rubens Menin e Cristiano Gomes, que escolheram o Douro para dar corpo ao seu projeto de "produzir vinhos de gama alta, reflexo do terroir duriense, privilegiando a qualidade em vez da quantidade".

O objetivo dos dois empresários é ambicioso: querem fazer vinhos "que se tornem uma referência em Portugal e no mundo". O mercado brasileiro será um dos destinos prioritários. Em comunicado, a empresa explica que a ​​​​​​ Menin Douro Estates "é um projeto que visa a sustentabilidade económica, a criação de postos de trabalho e onde impera uma visão de longo prazo". O investimento totaliza, para já, 30 milhões de euros, sendo esperado que o retorno operacional "seja atingido a partir do quarto ou quinto ano".

"Mais do que verem no Douro um ambiente concorrencial, os dois empresários têm a convição de que existe aqui um mercado com enorme potencial de crescimento. Cada vez mais, os consumidores valorizam a diversidade de castas autóctones e os vinhos de terroir, sendo o Douro um ex-libris mundial a esse nível", pode ler-se no comunicado.

Criados foram já 26 postos de trabalho, número que deverá aumentar "num futuro próximo". A empresa não descarta novas aquisições no futuro, "sempre com base na sustentabilidade económica das possíveis compras".