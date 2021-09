Menos estrangeiros à procura de casas em Portugal até junho

Procura de casa internacional em Portugal diminui até junho, segundo dados do Imovirtual (Imagem de arquivo) © Leonardo Negrão/Global Imagens

O número de estrangeiros a procurar casa em Portugal caiu de 11,52% para 10,2% nos primeiros seis meses deste ano, com os cidadãos brasileiros e franceses mais interessados no mercado nacional, segundo um estudo do Imovirtual.

Segundo o estudo, baseado em dados disponíveis na plataforma imobiliária, o Brasil ocupa o primeiro lugar do ranking da procura de casa por estrangeiros no primeiro semestre deste ano (22,8%), no entanto, revela uma quebra de 8,1% relativamente ao período homólogo de 2020.

França (19,3%), Suíça (13,9%), Estados Unidos (11,8%) e Reino Unido (10,5%) são os países que se seguem com mais utilizadores a procurar casa em Portugal no período analisado.

A Alemanha foi o país com maior crescimento de visitas (13,4%) em comparação com o período homólogo do ano passado, acrescenta.