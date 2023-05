Menzies notifica Autoridade da Concorrência para aquisição da Groundforce

A Menzies Aviation - Portugal, Serviços de Carga, uma sociedade que presta serviços logísticos do lado terra e ar e que é controlada pelo grupo Agility, quer adquirir o controlo exclusivo da SPdH - Serviços Portugueses de Handling (marca Groudforce). © Rui Coutinho/Global Imagens

A empresa de serviços logísticos Menzie Aviation notificou a Autoridade da Concorrência para a aquisição do controlo exclusivo da SPdH - Serviços Portugueses de Handling (com a marca Groudforce), segundo um aviso da AdC publicado esta terça~feira na imprensa.

A mesma informação indica que a notificação "de uma operação de concentração de empresas" foi recebida pela AdC em 16 de maio, tendo as observações sobre a operação em causa de ser remetidas à Autoridade da Concorrência no prazo de 10 dias úteis contados da publicação do aviso.

Em causa está a aquisição do controlo exclusivo da SPdH pela Menzies Aviation - Portugal, Serviços de Carga, uma sociedade que presta serviços logísticos do lado terra e ar e que é controlada pelo grupo Agility, que até há pouco tempo prestava serviços de aviação através sua subsidiária National Aviation Servisses (NAS).

Segundo a informação que consta do aviso publicado pela AdC, nem a Agility, nem a Menzies se encontram ativas em Portugal.

A SPdH presta serviços de 'handling' (assistência em escala) para o transporte aéreo e serviços de formação relacionada com a prestação de 'handling' nos aeroportos de Lisboa, Porto, Funchal, Faro e Porto Santo, através da marca Groudforce.