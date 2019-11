Meo é o primeiro operador em Portugal a chegar à Apple TV

O Meo vai passar a estar presente na Apple TV, anunciou João Epifânio, administrador com o pelouro da área de consumo da Altice Portugal, durante o congresso da APDC, a decorrer até quinta-feira, no CCB, em Lisboa.

“Somos o primeiro (operador) em Portugal e o primeiro líder de mercado a nível mundial a lançar este projeto de integração com a Apple”, referiu o administrador. O projeto envolveu uma equipa de 50 colaboradores da Altice Portugal e da Altice Labs, num total de 20 mil horas de trabalho, que envolveu “várias equipas da Apple de diferentes geografias”.

“É uma parceria que vai marcar o futuro da televisão”, defende Alexandre Fonseca, CEO da operadora. “A Apple escolheu o Meo para seu parceiro nesta iniciativa, acrescentando valor a sua oferta, ajudando-nos a dar passos sólidos na liderança de TV”, destaca.

A operadora definiu com meta a liderança no segmento de televisão. “Ver televisão hoje é consumir conteúdo do que este serviço permite”.

A Apple TV 4K HDR, 64GB, vai estar disponível online e nas lojas Meo por 219,99 euros ou em 24 prestações de 7,50 euros por mês com um pagamento inicial de 39,99 euros, juros. Além disso, em lojas MEO selecionadas, representantes de vendas especializados ajudarão os clientes a conhecer os benefícios e funcionalidades do Meo na Apple TV 4K, referiu o administrador com o pelouro de consumo.