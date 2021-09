Meo consolida liderança no setor das telecomunicações

Alexandre Fonseca, CEO da Altice Portugal © Fábio Poço/Global Imagens

A Meo reforçou a liderança nos vários segmentos de mercado nos primeiros seis meses do ano, avança a Altice Portugal, com base em dados do regulador do setor, a Anacom. Segundo a empresa, a Meo lidera na TV por subscrição (40,4%), no serviço telefónico fixo (42,0%), nos serviços móveis (44,5%), na banda larga fixa (38,9%) e nos pacotes de serviços (40,8%).

A Altice, liderada por Alexandre Fonseca, sublinha ainda que "à liderança de mercado junta-se a liderança enquanto operador com menos reclamações. Segundo o regulador setorial, a Meo é o operador com menor número de reclamações por cada mil clientes".

Segundo a empresa, no segundo trimestre do ano a taxa de reclamações da Meo foi de 1,1 por mil clientes, tendo o número de reclamações baixado 14% naquele periodo.