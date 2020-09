Meo. “De zero à liderança de TV em 12 anos”

“O Meo é líder na televisão em Portugal. É a primeira vez que o operador incumbente (TV Cabo agora NOS) é destronado, por um operador com 12 anos”. “De zero clientes a líder de televisão em 12 anos”, destaca Alexandre Fonseca, CEO da Altice Portugal, numa conferência transmitida por internet.

Em junho, o Meo alcançou a liderança de televisão paga em Portugal com uma quota de 39,8% na televisão por subscrição, ultrapassando a NOS por uma ligeira margem (39,7%), segundo dados da Anacom.

Um objetivo há muito ambicionado pela companhia que, há 12 anos lançou o serviço de televisão da Meo, primeiro em IPTV tendo a expansão arrancado com a entrada desse oferta no satélite, ainda durante a liderança de Zeinal Bava da então PT Portugal, com uma campanha dos Gato Fedorento.

Obter a liderança no serviço de televisão foi uma meta colocada pela atual liderança da Altice Portugal e atingida em junho. “Foi uma promessa que fizemos” e uma “ambição que lançamos a todos na Altice Portugal sermos líderes da televisão em Portugal”, diz o CEO.

A companhia já liderava no móvel (45,4%), na rede fixa (45%), banda larga (40,4%), pacotes convergentes (40,5%) e agora a de televisão com 39,8% a 0,1 pontos percentuais da até líder NOS.

“Vamos alargar essa margem de liderança”, garante Alexandre Fonseca.